La recaudación por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en Cataluña aumentó a 26.357 millones de euros netos en 2025, según el cierre del año que acaba de publicar la Agencia Tributaria. Ésta es la cantidad de fondos de la caja común que los independentistas catalanes quieren gestionar y quedarse para ellos, algo que ha firmado con ERC el Gobierno de Pedro Sánchez y el de Salvador Illa, pero que ahora se retrasa dos años por problemas de infraestructura de la Agencia Tributaria Catalana –lo que ha provocado que ERC no apoye ahora los Presupuestos catalanes–.

De acuerdo con los datos de Hacienda, en 2025 se ingresaron casi 30.000 millones de euros brutos por IRPF en Cataluña, aunque hay que restar las devoluciones, que superaron los 3.000 millones. La recaudación neta son los citados 26.357 millones.

En estos momentos, cuando aún no está en vigor el acuerdo con los independentistas catalanes de Sánchez y María Jesús Montero, ex ministra de Hacienda y candidata ahora del PSOE a la Junta de Andalucía, las regiones tienen cedido el 50% del IRPF, por lo que Cataluña recibe la mitad de ese dinero para financiar sus competencias.

Cuando entre en vigor el acuerdo, que Illa ha retrasado a 2028 pese a que en el acuerdo de investidura con ERC en 2024 se especificaba que sería en 2026, ese otro 50% de la recaudación por IRPF de Cataluña también será para las arcas del Gobierno regional catalán.

Esos más de 13.000 millones de euros, el 50% aún no cedido, que rondarán los 20.000 millones para ese año, se detraerán de los fondos de la caja común de todos los españoles que sirven, entre otras cosas, para reducir las diferencias en la calidad de los servicios públicos que se prestan en cada comunidad autónoma.

Según la ex ministra Montero, cada comunidad autónoma podrá pedir lo mismo que Cataluña, gestionar el IRPF, aunque su sucesor en el cargo, Arcadi España, ha puesto en duda que esos fondos se queden en las regiones que los gestionen aunque se vaya aumentando la cooperación entre las agencias tributarias nacionales y autonómicas.

La última propuesta en financiación autonómica es de enero de este año. Montero propuso un nuevo modelo de gestión en red de los impuestos para que las regiones que lo pidan puedan participar en la recaudación de los impuestos y lleguen a la vez a la Administración central y a la autonómica.

Pero ERC ya ha tumbado el primer intento por aprobar los Presupuestos en Cataluña precisamente por el escaso avance en la gestión y recaudación del 100% del IRPF. Illa se ha lavado las manos y ha señalado que es una cuestión que se negocia en Madrid. Todo está en el aire y más en periodo electoral.

De acuerdo con los datos publicados por la Agencia Tributaria de 2025, Cataluña es la segunda región que más ha ingresado por IPPF. La primera es la Comunidad de Madrid, que ha superado los 55.000 millones de euros netos.

En cuanto al conjunto de los impuestos, en Cataluña se han recaudado en total más de 61.000 millones de euros netos. En Madrid se han recaudado casi 145.000 millones de euros en impuestos en 2025.