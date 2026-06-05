Rebajas de verano 2026: ya tenemos las fechas, descubre cuando comenzarán las cuatro semanas de descuentos

El verano deja la puerta abierta a las cálidas temperaturas, pero también a las rebajas y a un cambio de armario más económico. Este año, la oportunidad para que una persona se haga con una prenda más barata en tiendas como Zara, Mango, H&M, El Corte Inglés y otras marcas llega los últimos días de junio. Sin embargo, desde hace varios años las fechas ya no tienen una regulación y cada marca decide cuándo lanzar sus descuentos, aunque muchas firmas optan por seguir una estrategia similar y concentrar sus rebajas entre finales de junio y principios de julio.

¿En qué fechas empiezan las rebajas 2026?

Normalmente, las rebajas de verano empezaban el 1 de julio en España, pero desde la liberalización del sector, cada empresa fija sus propias fechas. Además, la experiencia de los últimos años muestra una tendencia clara, y es que muchas marcas empiezan a aplicar descuentos online durante los últimos días de junio y los llevan a las tiendas físicas entre las 24 y 48 horas después.

El caso de Inditex

Las rebajas del grupo Inditex suelen ser las más esperadas cada año. La compañía no anuncia oficialmente las fechas con mucha antelación. De hecho, en los últimos años, Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti y Zara Home han iniciado sus descuentos online durante la tarde o noche de los últimos días de junio. Después, las rebajas suelen llegar a las tiendas físicas al día siguiente. Si la estrategia se mantiene este año, los descuentos podrían comenzar entre el 24 y el 26 de junio en la web y la app de estas marcas.

Mango: de las primeras en las rebajas

Mango suele ser de las firmas que más adelanta sus rebajas oficiales. Suele lanzar promociones, descuentos previos durante las semanas anteriores, en concreto para usuarios que están registrados o miembros de su programa de fidelización.

Las rebajas de H&M

H&M suele iniciar sus descuentos a finales de junio; muchas veces ofrece algunas promociones que van aumentando con el paso de las semanas. A su vez, Primark, C&A o Kiabi optan por unas rebajas basándose en su evolución de las ventas y el stock disponible.

El Corte Inglés: campañas especiales

El Corte Inglés mantiene su estrategia tradicional al combinar promociones previas con el inicio oficial de las rebajas de verano. Además, la empresa textil aprovecha esta campaña para aplicar descuentos en tecnología, hogar, belleza o deportes.

Recomendaciones y consejos

Es recomendable aprovechar las rebajas para adquirir prendas a las que se les vaya a dar uso. Los que siempre triunfan son los básicos de armario, calzado de calidad, bañadores, vestidos versátiles o prendas de entretiempo. A su vez, muchos deciden comprar accesorios, ropa deportiva o artículos para el hogar. Antes de comprar, conviene revisar qué prendas son necesarias y establecer un presupuesto. Esto puede ayudar a sacar mejor partido a las ofertas.