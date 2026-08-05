El tiempo en toda la provincia de Barcelona para hoy, 5 de agosto de 2026, se presenta con un cielo poco nuboso que irá evolucionando a nubosidad diurna por la tarde. Se esperan chubascos localmente fuertes y tormentas en el interior, que podrían extenderse de manera más débil al litoral. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios y el viento será flojo, con algunas rachas más intensas en el sur. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 5 de agosto

Barcelona: cielo despejado y sol radiante

El cielo se despereza lento sobre Barcelona, regalándonos un día despejado y agradable. Con temperaturas que oscilarán entre los 24 y 33 grados, está previsto que el sol brille con fuerza, iluminando cada rincón de la ciudad desde la salida a las 06:50. Sin embargo, un viento suave del sureste, alcanzando los 15 km/h, le dará un toque fresco a la jornada, impidiendo que el calor se sienta abrumador. La humedad se mantendrá en niveles moderados, con una sensación térmica que podría alcanzar los 34 grados en su punto máximo.

Ya por la tarde, el sol seguirá en su esplendor, invitándonos a disfrutar de las terrazas y parques, mientras las temperaturas descienden gradualmente hacia un apacible ambiente nocturno. La ausencia de precipitaciones y el cielo sereno durante todo el día hacen que no haya ningún riesgo de lluvia, ofreciendo un clima perfecto para los planes al aire libre. Con la puesta del sol a las 21:03, se cierra un día radiante en la ciudad condal, ideal para disfrutar de una agradable velada.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielos grises con lluvia eventual

El cielo de L’Hospitalet se pinta de gris, mientras un viento fuerte comienza a hacer su presencia. La mañana trae consigo temperaturas frescas que se mantendrán en un rango agradable, pero la inestabilidad asoma en el horizonte: lluvias intermitentes podrían surgir en cualquier momento, acompañadas de ráfagas que superan los 30 km/h.

A medida que avanza el día, la sensación térmica podría alcanzar puntos cercanos a los 35 °C, generando un contraste notable entre la frescura matutina y la calidez de la tarde. La humedad, que rondará el 80%, puede crear momentos de incomodidad. Se recomienda llevar un paraguas si se planea salir, ya que es un día propenso a sorpresas meteorológicas.

Calor y sol durante todo el día en Badalona

Esta jornada promete ser muy agradable para los habitantes de Badalona, con un amanecer tranquilo bajo un cielo mayormente despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados y, conforme avance la mañana, alcanzarán los 26 grados. La humedad se mantendrá en un nivel aceptable, rondando el 40%, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y cómodo.

A medida que la tarde avance y el sol brille con fuerza, la temperatura máxima llegará a los 33 grados, aunque la sensación térmica podrá alcanzar los 35 grados, dejando una jornada calurosa. Con el sol brillando hasta las 21:03 y sin lluvia a la vista, los residentes podrán aprovechar al máximo este espléndido día.

Ambiente soleado con nubes dispersas en Sabadell

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con algunas nubes que no impedirán disfrutar de momentos soleados. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 35 grados, con una brisa suave del sur que puede traer consigo alguna ligera llovizna por la tarde, aunque sin ser motivo de preocupación.

Un ambiente óptimo para realizar actividades al aire libre anima a aprovechar la jornada, ya sea para dar un paseo por los parques cercanos o disfrutar de un café en una terraza. Las condiciones invitan a salir y disfrutar de esta agradable experiencia diaria.