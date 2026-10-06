A partir del viernes 9 de octubre va a haber colas kilométricas en Lidl por la estantería de pared de 9 euros que parece sacada de Maisons du Monde

Aprovechar una pared vacía puede ser suficiente para ganar algo de espacio en casa sin la necesidad de añadir otro mueble que ocupe sitio en el suelo. Y a este respecto Lidl tiene una propuesta destacada entre sus novedades de esta semana. A partir del viernes 9 de octubre, la cadena pone a la venta en sus tiendas un estante de pared de Livarno con acabado en imitación de madera de roble que nada tiene que envidiar a la competencia, y por sólo 9,99 euros, aunque si tienes prisa y deseas tenerla ya debes saber que está disponible en la tienda online de la cadena alemana desde ayer.

Una pieza sencilla que permite colocar pequeños objetos y, al mismo tiempo, decorar el salón, el dormitorio o incluso una zona de trabajo sin necesidad de gastar demasiado y todo gracias a su diseño. Frente a la típica balda recta, este modelo juega con estantes horizontales y piezas verticales para crear una composición geométrica en la pared. El acabado efecto roble hace el resto, ya que aporta ese toque cálido de la madera y permite combinarlo fácilmente con muebles blancos, tonos neutros o piezas de madera, pero además cuenta con dos diseños distintos para que podamos elegir.

La estantería de pared de Lidl que cuesta 9,99 euros

El nuevo estante pertenece a Livarno, una de las marcas que encontramos habitualmente entre las propuestas de hogar de Lidl. Está fabricado en MDF, plástico y aglomerado, mientras que el exterior reproduce el aspecto de la madera de roble. Su diseño es moderno y bastante sencillo, por lo que no obliga a cambiar el resto de la decoración de la estancia para encontrarle un sitio. Como mencionamos se vende en dos formatos, uno de55 centímetros de ancho, 20 de fondo y 55 de alto con dos baldas horizontales con dos paneles verticales, creando varios huecos en los que se pueden distribuir objetos de distintos tamaños. Esta versión pesa 2,9 kilos.

La segunda alternativa es más estrecha y alta. Tiene cuatro baldas y unas medidas de 40 centímetros de ancho, 15 de fondo y 92 de alto, con un peso de 3,2 kilos. Esta opción puede resultar especialmente práctica cuando tenemos una pared estrecha en la que no cabe un mueble convencional pero queremos aprovechar el espacio vertical. En ambos casos estamos ante una pieza pensada fundamentalmente para decoración y objetos pequeños. Lidl establece una carga máxima de 3 kilos por superficie de apoyo, un dato que conviene respetar a la hora de decidir qué vamos a colocar encima.

Una forma sencilla de aprovechar las paredes de casa

Una de las ventajas de este tipo de estanterías es que permiten ganar sitio sin ocupar superficie en el suelo. Puede ser una solución interesante en pisos pequeños, pero también en aquellas paredes que parecen demasiado vacías y en las que un cuadro no termina de convencernos. En el salón se puede utilizar para colocar alguna planta pequeña, velas, fotografías o varios libros. En un dormitorio permite tener a la vista objetos personales o pequeños accesorios y, colocada cerca de un escritorio, puede servir para despejar la mesa de algunas cosas que utilizamos habitualmente.

El modelo de cuatro baldas tiene además unas proporciones especialmente interesantes para rincones estrechos. Sus 40 centímetros de ancho permiten instalarlo en zonas donde una estantería tradicional ocuparía demasiado, mientras que sus 92 centímetros de altura dejan bastante superficie para distribuir la decoración. Eso sí, sus 15 centímetros de fondo dejan claro que no estamos ante un mueble destinado a almacenar objetos voluminosos.

El acabado efecto roble hace que sea fácil de combinar

El color también juega a su favor. La imitación de madera de roble se ha convertido en un acabado habitual en muebles porque funciona bien con estilos muy diferentes. Puede combinarse con paredes blancas o beige para conseguir un resultado discreto, pero también permite crear contraste sobre paredes más oscuras. Además, la estructura abierta evita que visualmente resulte tan pesada como un mueble cerrado.

Para no sobrecargarla, una opción es alternar los elementos y dejar algunos espacios prácticamente vacíos. Una planta pequeña en una balda, unos libros en otra y una vela o una caja decorativa pueden ser suficientes para que la estantería tenga presencia sin terminar pareciendo un espacio de almacenamiento improvisado.

Fácil de montar y con todo lo necesario incluido

Otro aspecto práctico es el montaje. Lidl describe la construcción como estable y señala que se trata de un producto de montaje sencillo. En el paquete se incluyen tanto el material necesario para instalarlo como las correspondientes instrucciones. Al tratarse de un mueble suspendido, es importante prestar atención también a la pared donde vaya a instalarse y utilizar una fijación adecuada para el material sobre el que se trabaja. Una vez instalada, habrá que recordar la limitación de 3 kilos por cada superficie de apoyo. Para decoración, pequeños libros, velas o plantas de poco peso debería ofrecer margen suficiente, pero no está diseñada para cargarla con objetos especialmente pesados.

Por último, el precio es probablemente lo que termine convirtiéndola en una de las piezas más llamativas de las novedades de hogar de esta semana. Desde el viernes 9 de octubre estará disponible en las tiendas Lidl por 9,99 euros. Una opción sencilla para aprovechar una pared libre y añadir almacenamiento sin tener que colocar otro mueble en el suelo.