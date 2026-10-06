Así es la casa de Maribel Verdú en Madrid: tres plantas, madera y una gran biblioteca

Maribel Verdú ha construido durante décadas una de las carreras más sólidas del cine español y, lejos de los focos y de las alfombras rojas, tiene en Madrid un hogar que encaja con su manera de entender la vida. La actriz reside en una vivienda situada en el centro de la capital, un espacio cálido y luminoso en el que la decoración apuesta por los tonos neutros, la madera, los elementos naturales y los libros. La casa, distribuida en tres plantas, mezcla detalles de corte clásico con otros más contemporáneos y tiene el salón como una de las estancias principales. Una vivienda elegante y personal cuyo barrio, además, se encuentra entre las zonas más cotizadas de Madrid.

Una vivienda en pleno centro de Madrid

La relación de Maribel Verdú con Madrid es estrecha. La actriz nació y creció en la capital y allí ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional. Su casa se encuentra en una zona céntrica y destaca por una decoración alejada de la ostentación, con materiales naturales y una paleta cromática en la que predominan los colores claros y neutros.

La vivienda está distribuida en tres plantas y el salón ocupa un papel protagonista. Es el espacio pensado para hacer vida y donde se concentran algunos de los elementos que definen el interiorismo de toda la casa: madera, espejos, luz natural y una combinación de diferentes estilos.

El resultado es una vivienda que conserva cierto aire clásico, propio de los edificios del centro histórico de Madrid, pero incorporando piezas y soluciones decorativas más actuales. Los suelos de madera y los elementos arquitectónicos con personalidad conviven con una decoración sencilla, sin exceso de objetos.

Madera, luz natural y tonos neutros

Uno de los aspectos que más llama la atención de la casa de la actriz es precisamente su apuesta por la calidez. La madera tiene una presencia importante y funciona como uno de los hilos conductores de las diferentes estancias. A ella se suman los tonos neutros y la abundante luz natural, que contribuyen a crear espacios visualmente amplios.

En el salón también hay diferentes piezas artísticas y elementos decorativos que aportan personalidad. La vivienda combina así tradición y modernidad sin perder la sensación de hogar vivido. No se trata de un interiorismo basado en piezas llamativas, sino en la mezcla de materiales, texturas y objetos que forman parte del día a día.

Los espejos son otro de los recursos presentes en la decoración. Junto a la madera, ayudan a reforzar la luminosidad de las estancias y aportan profundidad a los espacios.

Una gran biblioteca que ocupa un lugar especial

Los libros tienen además un protagonismo evidente en la vivienda. La actriz es una gran aficionada a la lectura y las estanterías repletas de ejemplares se han convertido en uno de los rasgos más reconocibles de su casa. La biblioteca no funciona únicamente como un elemento decorativo, sino como una parte integrada en la vivienda.

Las imágenes que la actriz comparte ocasionalmente en sus redes sociales permiten descubrir algunos rincones de este espacio privado. Frente a la exposición pública que acompaña a su profesión, Verdú mantiene su casa como un lugar más íntimo, donde disfrutar del tiempo libre y desconectar de los rodajes.

La decoración sigue esa misma línea: piezas con personalidad, madera, libros y una distribución que prioriza la comodidad frente al exceso.

Una zona donde el precio del metro cuadrado no deja de crecer

Además del interior de la vivienda, la ubicación de la casa explica parte de su valor. El precio medio del metro cuadrado en el centro de Madrid ronda los 7.200 euros, aunque las viviendas reformadas y con determinadas características pueden alcanzar cifras superiores.

El medio estima que, si el inmueble de Verdú tuviera entre 150 y 200 metros cuadrados, su valor podría situarse aproximadamente entre un millón y 1,4 millones de euros, aunque se trata de una estimación que depende de factores como el estado de la vivienda, su ubicación exacta y sus características.

La actriz, además, ha hablado públicamente de su patrimonio y de los años de trabajo que hay detrás de él. En una entrevista recordó que lleva más de tres décadas trabajando y llegó a explicar que tiene tres pisos, vinculando ese patrimonio directamente con su trayectoria en cine, teatro y televisión.