El pueblo de Almería que conquistó a David Bisbal: «Es uno de los grandes desconocidos»

Al norte de la provincia de Almería, lejos de los grandes reclamos turísticos de la costa, se encuentra Vélez-Blanco, un pequeño municipio que ha conseguido conquistar también a uno de los almerienses más conocidos: David Bisbal. El cantante compartió en sus redes sociales su experiencia recorriendo esta localidad junto a su familia y destacó su imponente castillo, sus calles y la cercanía de sus vecinos. Pero Vélez-Blanco tiene argumentos propios para convertirse en una parada imprescindible: un casco histórico declarado Bien de Interés Cultural, una arquitectura marcada por su pasado musulmán y renacentista, un entorno natural de montaña y la cercana Cueva de los Letreros, vinculada al famoso Indalo.

El pueblo que sorprendió a David Bisbal

David Bisbal ha demostrado en numerosas ocasiones su vínculo con Almería, pero una de sus escapadas le llevó hasta un rincón menos conocido de la provincia. El destino fue Vélez-Blanco, una localidad situada en el Parque Natural Sierra de María-Los Vélez y con alrededor de 2.000 habitantes.

Después de recorrer el municipio con su familia, el cantante compartió su impresión en redes sociales y describió Vélez-Blanco como uno de los grandes desconocidos de Almería. También destacó sus calles y el castillo que domina el pueblo, además de la experiencia de conocer a sus vecinos.

La localidad se encuentra en el norte de la provincia, en un territorio de montaña que conserva importantes vestigios históricos. Su casco urbano mantiene buena parte de la estructura heredada de la población musulmana, con calles escalonadas y viviendas encaladas que ascienden hacia la fortaleza.

Un castillo renacentista que domina el paisaje

La imagen más reconocible de Vélez-Blanco es la del Castillo de los Fajardo, levantado entre 1506 y 1515 por orden de Pedro Fajardo, primer marqués de los Vélez, sobre una antigua alcazaba musulmana. Aunque su aspecto exterior recuerda a una fortaleza defensiva, en su interior fue concebido también como un palacio.

El conjunto combina elementos militares con la estética del Renacimiento, una muestra del cambio artístico que se produjo en España durante el siglo XVI. La Torre del Homenaje, de unos 25 metros de altura, es uno de los elementos más destacados del recinto, que ocupa cerca de 2.500 metros cuadrados.

Sin embargo, el castillo guarda una historia especialmente llamativa. Su antiguo Patio de Honor estaba decorado con mármol de Macael y una abundante ornamentación renacentista. En 1904, esta decoración fue vendida a un anticuario francés y terminó en el Metropolitan Museum de Nueva York, donde todavía se conserva.

Actualmente, el castillo pertenece a la Junta de Andalucía y está siendo objeto de trabajos de restauración. La segunda fase de reconstrucción, que incluye la recuperación del patio, tiene prevista su finalización para otoño de 2027.

Calles blancas y un casco histórico protegido

Más allá de la fortaleza, Vélez-Blanco invita a caminar sin rumbo concreto. El casco histórico fue declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de Conjunto Histórico en 2002. La propia declaración destaca la conservación de su trazado y la adaptación de las calles a un terreno marcado por las pendientes.

Uno de los espacios más característicos es la Morería, el núcleo más antiguo de la población musulmana. Sus casas escalonadas, fachadas blancas y calles empinadas mantienen la estructura de aquel antiguo asentamiento, mientras que el conjunto urbano incorpora construcciones de diferentes épocas.

Entre sus edificios destaca también la iglesia de Santiago Apóstol, construida en el siglo XVI y relacionada con la transición entre el gótico tardío y el Renacimiento. El antiguo convento de San Luis, fundado por los franciscanos en el siglo XVII, es otro de los puntos de interés del municipio y actualmente tiene uso cultural.

La tierra del Indalo

La visita a Vélez-Blanco también permite acercarse a uno de los grandes símbolos de Almería. En las proximidades se encuentra la Cueva de los Letreros, un enclave de arte rupestre con pinturas realizadas hace miles de años y declarado Patrimonio de la Humanidad como parte del conjunto de arte rupestre del arco mediterráneo de la península ibérica.

Entre las representaciones asociadas a este entorno destaca el Indalo, la conocida figura humana con los brazos extendidos y un arco sobre la cabeza que terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más reconocibles de la provincia.

El entorno natural completa la visita. Vélez-Blanco se encuentra en plena Sierra de María, rodeado de montañas, formaciones calizas y paisajes que contrastan con la imagen más habitual de la Almería costera. Es precisamente esta combinación de patrimonio, naturaleza y arquitectura tradicional la que explica que el municipio haya llamado la atención de David Bisbal y siga siendo uno de esos rincones almerienses todavía alejados de las rutas más concurridas.