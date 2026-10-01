Ana Guerra dice no a volver a ‘OT’ y recuerda el consejo de Alejandro Sanz al salir de la Academia: «Dentro de una manada…»

La relación de Ana Guerra con Alejandro Sanz va mucho más allá de la admiración por uno de los artistas que más ha escuchado desde pequeña. La cantante acudió este miércoles al estreno de El alma al aire, el musical que lleva al escenario algunas de las canciones más conocidas del artista, y allí habló con COOL de un vínculo que ha sido especialmente importante desde que salió de Operación Triunfo. «Al final somos lo que hemos crecido. Y yo he crecido con Alejandro», ha explicado Ana, que reconoce incluso la influencia del cantante en su propia música: «Hay melodías mías que por fortuna suenan a Alejandro». Un cariño y una cercanía que se han mantenido con los años y que le han permitido compartir con él momentos muy alejados de los escenarios.

Ana Guerra asegura que Alejandro Sanz la arropó desde que salió de la Academia y que ha estado presente tanto en sus momentos más felices como en aquellos en los que las cosas no han sido tan sencillas. «Dentro de mis dramas y mis alegrías siempre ha estado él», ha contado la artista, que recuerda incluso haber estado en casa del cantante y haber tenido la oportunidad de conocer algunas de sus canciones inéditas. «Es un tío de lo mejor que hay en la industria musical», ha asegurado. Pero, entre todas las conversaciones que han mantenido a lo largo de estos años, hay una que Ana conserva especialmente presente: el consejo que Alejandro Sanz le dio cuando acababa de salir de Operación Triunfo y comenzaba a abrirse camino en la música.

«El ganado va todo junto al mismo sitio y que si tú formas parte de esa ola no tienes forma de diferenciarte», le dijo entonces Alejandro Sanz, según recuerda ahora la cantante. Una frase que terminó calando en Ana y que, con el paso del tiempo, ha aplicado a sus propias decisiones profesionales. «Y lo he aplicado, claro que lo he aplicado», ha respondido a COOL al preguntarle si aquellas palabras siguen presentes en su forma de entender la música. La idea de no dejarse arrastrar por las modas y encontrar una identidad propia coincide, además, con la evolución que ha experimentado desde su salida del programa. Tras el éxito de Lo Malo junto a Aitana, Ana Guerra atravesó diferentes etapas musicales hasta encontrar el sonido con el que quería identificarse.

La propia artista ya había explicado en anteriores ocasiones hasta qué punto aquella conversación le hizo reflexionar sobre la necesidad de diferenciarse en una industria en la que las tendencias cambian constantemente. De hecho, resumió el mensaje de Alejandro Sanz con otra frase que todavía recuerda: «Dentro de una manada nunca destaca nada, Ana». Una reflexión que hizo suya y que, casi una década después de su paso por Operación Triunfo, sigue vinculando a la forma en la que ha construido su trayectoria. Ahora, con varias etapas profesionales a sus espaldas, la cantante continúa defendiendo la importancia de encontrar una voz propia y no limitarse a seguir aquello que funciona en cada momento.

Ana Guerra descarta volver a ‘Operación Triunfo’

Precisamente en esta conversación con COOL, Ana Guerra también se ha pronunciado sobre la posibilidad de una nueva edición de Operación Triunfo. Este año se ha vuelto a hablar de un posible regreso de algunos de los artistas más conocidos que pasaron por el programa y que todavía continúan vinculados a la música, pero la cantante no se ve regresando a la Academia como concursante. «Uy, yo creo que ya… ya estoy para que no, para que me valoren para otras cosas», ha respondido entre risas. Eso sí, no descarta volver al formato desde otro lugar y deja claro que estaría dispuesta a participar si la propuesta es diferente: «Yo voy a cantar o a lo que quieran».

Casi una década después de aquella experiencia, Ana Guerra afronta su carrera desde un lugar muy diferente al de aquella joven que entró en la Academia y se convirtió de la noche a la mañana en uno de los rostros más conocidos de su generación. Desde entonces ha vivido el éxito, los cambios de rumbo y la búsqueda de un sonido propio, pero hay algo que permanece: el consejo que Alejandro Sanz le dio justo cuando comenzaba su etapa fuera de Operación Triunfo. Este miércoles, ambos volvieron a coincidir en una noche especialmente importante para el cantante con el estreno de El alma al aire, un encuentro que para Ana Guerra tuvo también un significado especial por reencontrarse con una de las personas que, según ella misma reconoce, más le ayudaron a entender cómo quería construir su propia historia en la música.