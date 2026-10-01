Todos los invitados al estreno de ‘El alma al aire’: Alejandro Sanz reúne a sus cuatro hijos y posa por primera vez con Stephanie Cayo

Alejandro Sanz ha vivido este miércoles una de esas noches que difícilmente olvidará. El cantante ha presentado en Madrid El alma al aire, el musical inspirado en algunas de las canciones más conocidas de su trayectoria, y lo ha hecho rodeado de familiares, amigos y numerosos rostros conocidos que no han querido perderse una de las grandes citas culturales de la temporada en la capital. La première, celebrada en el Teatro Ocaso Coliseum de la Gran Vía, ha dejado además varias imágenes especialmente familiares: el artista ha reunido por primera vez ante las cámaras a sus cuatro hijos, Manuela, Alexander, Dylan y Alma, y ha posado públicamente junto a Stephanie Cayo, su pareja, en una noche marcada por los estrenos dentro y fuera del escenario.

La estampa familiar ha sido una de las grandes protagonistas de la alfombra roja. Manuela Sanz, de 25 años; Alexander, de 23; Dylan, de 15; y Alma, de 12, han acompañado a su padre en una velada muy especial para él. Aunque Alejandro está acostumbrado a compartir eventos públicos con sus hijos por separado y Manuela se ha convertido ya en una habitual de este tipo de citas, no es frecuente ver al cantante junto a los cuatro ante los fotógrafos. La familia, de hecho, ya había disfrutado de unos días juntos este verano, cuando Alejandro y Stephanie Cayo compartieron vacaciones en Mallorca con los cuatro jóvenes, pero el estreno de El alma al aire ha permitido ahora inmortalizar ese encuentro en una alfombra roja.

Junto a ellos también ha estado Raquel Perera, madre de Dylan y Alma y expareja de Alejandro Sanz, que no ha querido faltar a esta cita tan importante para el padre de sus hijos. La psicóloga y empresaria ha acompañado a los dos pequeños y ha hablado ante los medios de la importancia de que los cuatro hermanos pudieran coincidir en una noche como esta. «Tenía muchas ganas él de poder tener a los cuatro y al final se ha podido conseguir», ha explicado, haciendo referencia a las dificultades de reunirlos por sus distintas obligaciones y lugares de residencia. Raquel y Alejandro anunciaron su separación en 2019, pero ambos han mantenido desde entonces un vínculo familiar por sus hijos y ella misma ha definido en anteriores ocasiones al cantante como parte de su familia.

Otro de los grandes focos de atención ha estado en Stephanie Cayo, que ha acompañado a Alejandro Sanz durante una noche especialmente importante para él. La actriz peruana, con quien el cantante mantiene una relación desde principios de este año, ha posado junto al artista y ha vuelto a demostrar públicamente su apoyo en uno de sus grandes proyectos. La pareja ya había sido fotografiada junta en diferentes ocasiones, pero el estreno de El alma al aire ha dejado una de sus imágenes más significativas hasta la fecha. Stephanie ha elegido para la ocasión un vestido largo y ceñido de estampado floral, con volantes en el escote y en los laterales de la falda, mientras que Alejandro ha ejercido de perfecto anfitrión durante una noche en la que todas las miradas estaban puestas en él.

Manuela Sanz, una de las protagonistas de la alfombra roja

Entre los cuatro hijos, Manuela Sanz ha vuelto a captar especialmente la atención de los fotógrafos. La hija de Alejandro y Jaydy Michel, que ha estudiado moda y ha mostrado en numerosas ocasiones su interés por esta industria, ha acudido al estreno con un elegante vestido largo en rosa empolvado, de cuello alto y manga larga, ajustado a la silueta y con drapeados. La joven, que mantiene una relación muy cercana con su padre, se ha mostrado cariñosa con él durante la velada y ha vuelto a dejar claro que las alfombras rojas no son un terreno desconocido para ella.

Pero la familia no ha sido la única que ha arropado a Alejandro Sanz. La Gran Vía madrileña se ha llenado de rostros conocidos dispuestos a descubrir cómo sus canciones cobran una nueva vida sobre el escenario. Entre los invitados se han podido ver nombres como Anne Igartiburu, Matías Prats Jr., Ana Guerra, Víctor Elías, Samantha Vallejo-Nágera junto a su hijo Roscón, Juan Peña, Pastora Soler, Silvia Abascal, Cristina Tárrega y su marido Mami Quevedo, además de otros amigos y compañeros del cantante. También ha acudido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que no ha querido perderse una noche tan señalada para la ciudad y para uno de sus artistas más reconocidos.

Entre las caras más vinculadas personalmente a Alejandro se encontraba también Manuel Alejandro, padrino del cantante, así como Pastora Soler, amiga del artista. Cristina Tárrega, a quien Alejandro considera «su hermana», tampoco ha faltado a la cita y ha acudido acompañada por Mami Quevedo.