Shakira y Alejandro Sanz incendian Madrid con ‘La Tortura’ 20 años después: «Te amo, Alejandro»

Después de la Fórmula 1 y la Mercedes-Benz Fashion Week, Shakira ha llegado a Madrid para revolucionar la capital. La colombiana lleva varios días convirtiendo cada noche en un auténtico acontecimiento y el Macombo Park se ha transformado en uno de los grandes place to be de la ciudad. A la artista todavía le quedan casi diez conciertos por delante y, si algo ha demostrado desde que aterrizó en Madrid, es que tiene guardadas unas cuantas sorpresas para su público. La de ayer fue especialmente esperada: un nombre legendario de la música española, Alejandro Sanz.

La pareja musical tiene una historia que forma parte de la memoria reciente de la música en español. Shakira y Alejandro Sanz unieron sus voces en La Tortura, una canción que se convirtió en uno de los grandes éxitos de 2005 y que llevó a ambos artistas a lo más alto. El tema fue reconocido con dos premios Latin Grammy y cuatro Premios Billboard de la Música Latina y se convirtió en una de las colaboraciones más recordadas de ambos artistas.

Por eso, volver a verlos juntos sobre un escenario tenía algo de viaje al pasado. Hacía seis años que Shakira y Alejandro Sanz no compartían escenario y, cuando volvieron a encontrarse frente a miles de personas, quedó claro que la química entre ambos sigue intacta. Más de 50.000 asistentes vibraron al ritmo del tema en común mientras el español recuperaba su guitarra y aportaba ese aire canalla que siempre ha acompañado a su forma de interpretar. Al otro lado, Shakira volvía a demostrar por qué sus movimientos de cadera se han convertido en una de sus grandes señas de identidad.

Shaki, tú tienes una cosa que no se aprende ni se explica. Sales ahí y el universo se desordena un poquito para mirarte.

Magia, música y orgullo latino, que cuando late, se escucha en todas partes.

Te quiero Shaki

Auuuúuuuu 🐺❤️ @shakira pic.twitter.com/LYnHE7LnDy — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) September 25, 2026

El momento tuvo además ese punto de complicidad que el público esperaba. Mientras ambos interpretaban el tema en el escenario del Macombo Park, Alejandro Sanz no podía ocultar la sonrisa y se dirigía a la colombiana al grito de «¡Shakikiii!». Ella, completamente entregada al momento, le respondía: «¡Alejandro, te amo!». Un intercambio que hizo todavía más especial una actuación que rápidamente comenzó a circular por las redes sociales.

La aparición de Alejandro Sanz llega después de otra de las grandes sorpresas que Shakira ha preparado durante sus conciertos en Madrid. Hace unos días, la colombiana invitó al escenario a Laura Pausini, protagonizando otro de los momentos más comentados de esta etapa madrileña. Ambas interpretaron juntas y en directo Antología, otro de los temas imprescindibles de la trayectoria de Shakira, ante un público completamente entregado.

Y todo apunta a que la lista de invitados todavía no ha terminado. Entre los nombres que están previstos para acompañarla aparecen Maluma, Amaia, Enrique Iglesias o Bizarrap. Precisamente con este último comparte una de las canciones que marcaron una nueva etapa en la carrera de la colombiana: la famosa BZRP Music Sessions #53, convertida en un fenómeno internacional y en el himno de una Shakira que dejó una frase que ya forma parte de la cultura popular: «Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan».

Madrid se ha convertido así en mucho más que una parada dentro de la gira de Shakira. Cada concierto se transforma en un acontecimiento diferente, con invitados sorpresa y colaboraciones que hacen que cada noche tenga su propia historia. Y después de Alejandro Sanz y Laura Pausini, todavía queda por descubrir quién será el próximo artista que aparezca sobre el escenario del Macombo Park.