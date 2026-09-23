Anna Kaiser, entrenadora de Shakira: «El truco está en mantener las transiciones cortas y esforzarte igual de duro en cada ronda»

A sus 49 años, Shakira continúa demostrando que una actuación de más de dos horas exige mucho más que talento sobre el escenario. Sus coreografías, que combinan danza del vientre, ritmos latinos y movimientos urbanos, requieren resistencia, potencia y una excelente preparación física. Detrás de buena parte de ese trabajo está Anna Kaiser, entrenadora de la cantante desde hace más de una década y responsable de diseñar una rutina adaptada a las exigencias de sus conciertos.

Kaiser tiene clara la importancia de no centrarse únicamente en desarrollar músculo. «Después de más de 25 años entrenando mujeres de alto rendimiento, puedo decir que la fuerza no es toda la historia», explica. Para la entrenadora, el rendimiento de Shakira depende también de su capacidad cardiovascular, especialmente porque debe bailar y cantar simultáneamente durante largos periodos.

El VO2 máx, una de las claves

Uno de los aspectos en los que Kaiser pone especial atención es el VO2 máx, un indicador de la capacidad del organismo para utilizar oxígeno durante el ejercicio intenso. «El VO2 máx es una medida de cómo tu cuerpo usa el oxígeno durante el ejercicio intenso. Y es uno de los marcadores más fuertes de la aptitud cardiovascular».

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Mejorar esta capacidad permite afrontar esfuerzos prolongados y recuperarse mejor entre momentos de máxima intensidad. Para una artista que permanece prácticamente en movimiento constante durante sus espectáculos, se convierte en un elemento especialmente relevante de su preparación.

HIIT para aumentar la resistencia

Para trabajar la capacidad cardiovascular, la rutina incorpora sesiones de entrenamiento interválico de alta intensidad, conocido como HIIT. Kaiser propone ejercicios como burpees, sprints, saltos en cuclillas, flexiones ponderadas o escaladores, realizados durante periodos breves de máxima intensidad y seguidos de recuperación.

«El truco está en mantener las transiciones cortas y esforzarte igual de duro en cada ronda», señala la entrenadora. Una de las fórmulas que recomienda consiste en realizar 30 segundos de esfuerzo máximo y descansar alrededor de 90 segundos, repitiendo el ejercicio durante cinco rondas.

Fuerza, baile y cardio

La preparación de Shakira no se basa exclusivamente en el cardio. La cantante combina diferentes disciplinas para trabajar capacidades distintas y evitar la monotonía. Según Kaiser, «entrena 6 días a la semana combinando distintos tipos de ejercicio para evitar la monotonía y trabajar capacidades diferentes».

La fuerza con pesas ocupa un lugar importante en el programa. La propia Shakira también ha explicado: «Hago hip thrust, un ejercicio fundamental para trabajar el glúteo y ganar potencia, además entreno el abdomen cada día para mantener un cuerpo fuerte y resistente».

A este trabajo se suman la natación, los circuitos HIIT, el cardio mediante el baile y ejercicios de core y estabilidad inspirados en el pilates. La organización de las sesiones también busca aprovechar mejor cada entrenamiento: primero se trabaja la fuerza y después el cardio. «Me encanta centrarme en la fuerza y el baile por separado», explica Kaiser, que señala que buena parte del trabajo cardiovascular de la artista se realiza mediante el baile.

Preparación antes de salir al escenario

La preparación tampoco termina cuando acaba el entrenamiento. Antes de cada concierto, Shakira ha contado que realiza estiramientos, ejercicio, un masaje de activación de 10 minutos y calentamiento vocal. Todo ello forma parte de una puesta a punto destinada a afrontar las exigencias físicas de cantar y bailar al mismo tiempo.

Para Kaiser, el objetivo no consiste en encontrar un ejercicio milagroso, sino en combinar diferentes herramientas. «Nunca se trata sólo de pilates, ni de baile, ni de entrenamiento funcional o por intervalos. Tiene que ser todo», asegura. La rutina de Shakira refleja así una preparación integral en la que fuerza, resistencia cardiovascular, baile, movilidad y recuperación trabajan conjuntamente. Una combinación pensada para que la cantante pueda mantener la energía y la potencia que caracterizan sus actuaciones.