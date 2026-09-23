Las portadas de las revistas del corazón: cuatro bodas, el romance de Brad Pitt y el fenómeno de Los Javis y Penélope Cruz

Esta semana, el quiosco vuelve a llenarse de bodas, rostros conocidos, exclusivas y grandes nombres de la crónica social. Las cuatro grandes revistas del corazón coinciden en llevar a sus portadas algunos de los acontecimientos que han marcado los últimos días, aunque cada publicación apuesta por un protagonista diferente. Anna Padilla, Guillermo Creuheras, Brad Pitt, Inés de Ramón, Penélope Cruz y Los Javis se reparten el protagonismo de unas primeras planas en las que tampoco faltan la realeza, la televisión y algunas confesiones sorprendentes.

¡HOLA!: cuatro bodas, una gran fiesta y el reencuentro del rey Juan Carlos con sus nietas

¡HOLA! es la revista que esta semana hace una auténtica apuesta por las bodas. Su portada tiene como gran protagonista a Anna Padilla y Mario Cristóbal, que se han dado el ‘sí, quiero’ en Cádiz en un enlace muy personal y lleno de detalles. La publicación ofrece imágenes inéditas de la celebración y se detiene especialmente en uno de los momentos más emotivos: la reacción de Paz Padilla, madre de la novia, durante una jornada que reunió a familiares, amigos y numerosos rostros conocidos del universo digital.

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Pero Anna Padilla no es la única novia que aparece en las páginas del nuevo numero. La revista también se adentra en la boda de Guillermo Creuheras y Natalia Pujol, celebrada en la Costa Brava, y en los enlaces de Paloma Vega-Penichet y Natichu Alcántara, esta última conocida por su trayectoria como influencer de moda. Cuatro bodas que permiten a la publicación hacer un recorrido por diferentes ambientes y perfiles de la sociedad española, desde el mundo empresarial hasta las nuevas generaciones vinculadas a las redes sociales.

El número también dedica un espacio destacado al Rey Juan Carlos, que ha recibido en Francia un nuevo reconocimiento por sus memorias Reconciliación. El monarca estuvo acompañado durante el acto por sus nietas Victoria de Marichalar e Irene Urdangarin, además de por su hija, la infanta Elena. La revista asegura haber contado desde dentro cómo fue este encuentro familiar. A ello se suman una gran fiesta de moda, un reportaje sobre Flavia Medina Martínez-Conradi, nieta de Ana María Abascal, y otros contenidos relacionados con la actualidad royal nacional e internacional.

SEMANA: la boda que reunió a más de 600 invitados

Si ¡HOLA! convierte las bodas en el hilo conductor de su número, SEMANA apuesta claramente por una de ellas como gran protagonista. La portada está dedicada a Guillermo Creuheras y Natalia Pujol de Castro, que celebraron su enlace en Torroella de Montgrí, en la Costa Brava, ante más de 600 invitados. La boda reunió a representantes de los mundos empresarial, político, cultural y televisivo.

La lista de asistentes da una idea de la dimensión de la celebración. Entre los invitados estuvieron Ana Botín, Cristina Álvarez, Antonio Brufau, Javier Godó, Marc Murtra, Marc Puig y Francisco Reynés, además de rostros televisivos como Susanna Griso, Sonsoles Ónega, Roberto Brasero, Alberto Chicote, Sandra Golpe, Helena Resano, Matías Prats y Vicente Vallés. También acudieron nombres destacados del mundo de la cultura, como María Dueñas, Eduardo Mendoza, Carmen Posadas, Marta Robles o Boris Izaguirre. En el terreno político estuvieron presentes Salvador Illa y Alberto Núñez Feijóo.

Además, la revista desvela algunos de los detalles más llamativos del enlace. Natalia Pujol lució tres vestidos de novia, todos ellos diseñados por Ze García: uno para la ceremonia, otro para el banquete y un tercero para la fiesta. Después del enlace religioso, los invitados se trasladaron a una masía familiar en Ermedàs, Palafrugell, un lugar especialmente significativo para la novia.

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La portada de SEMANA se completa con Isabel Pantoja, sobre la que la publicación promete una exclusiva relacionada con su nuevo momento personal, y con Inés García, pareja de Lamine Yamal y uno de los rostros que más atención está despertando en redes sociales.

Diez Minutos: Brad Pitt e Inés de Ramón, protagonistas de una historia de amor

El enfoque cambia por completo en Diez Minutos, que esta semana deja las bodas en un segundo plano para poner el foco en una pareja internacional: Brad Pitt e Inés de Ramón. La publicación lleva a su portada una imagen de ambos juntos y se centra en la historia de amor del actor estadounidense y la diseñadora de joyas de origen español. La revista promete responder a algunas de las preguntas que rodean a la pareja: quién es Inés de Ramón, cómo se conocieron y cuál es actualmente la relación de Brad Pitt con Angelina Jolie, madre de sus hijos. La presencia de ambos en San Sebastián durante estos días ha vuelto a situar su relación en el centro de la actualidad social. Pitt llegó al festival acompañado por Inés de Ramón para presentar su nueva película, En el corazón de la bestia.

Junto a ellos, Diez Minutos también lleva a portada a Joaquín Prat, que ha revelado que se sometió a una vasectomía después de convertirse en padre por segunda vez. El presentador acaba de ampliar su familia con el nacimiento de su hija Jimena. Además, los Gemeliers conceden una entrevista en la que hablan de sus respectivas parejas y de esa particular relación entre los dos hermanos que hace que, según explican, sus novias asuman que van «en pack».

Lecturas: Penélope Cruz y Los Javis miran hacia los Oscar

Por último, Lecturas cambia nuevamente de escenario y coloca en el centro de su portada a Penélope Cruz junto a Javier Calvo y Javier Ambrossi. Los tres aparecen vinculados al gran fenómeno cinematográfico de las últimas semanas: La bola negra. La película de Los Javis, protagonizada entre otros por Cruz, ha sido seleccionada por la Academia de Cine como representante española en la carrera hacia los Oscar y acaba de recibir una gran acogida en el Festival de San Sebastián, donde fue recibida con una ovación de diez minutos.

La revista dedica un amplio reportaje a conocer el origen y la construcción de la película, que parte de una obra inacabada de Federico García Lorca y conecta diferentes épocas a través de tres historias protagonizadas por hombres gais. Los Javis explican en el reportaje cómo nació el proyecto y cuál era su intención al abordar una historia ambientada, en parte, durante la Guerra Civil.

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Y, como no podía ser de otra manera esta semana, Anna Padilla y Mario Cristóbal también tienen su espacio en la portada de Lecturas, con las imágenes de su boda. Así, las cuatro revistas coinciden en dos de los grandes acontecimientos sociales de estos días —el enlace de Anna Padilla y la boda de Guillermo Creuheras—, pero cada una construye alrededor de ellos una mirada diferente.