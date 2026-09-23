Julio Iglesias cumple 83 años en Punta Cana: así es la espectacular villa de 21 millones de euros con helipuerto y estudio de grabación

Julio Iglesias cumple hoy miércoles 23 de septiembre 83 años y lo hace en uno de los lugares que más ha marcado su vida en las últimas décadas: Punta Cana. Allí, rodeado de su familia y lejos de los escenarios, el cantante ha convertido su residencia de Corales 5 en su principal refugio. Una propiedad blindada al exterior, levantada junto al Caribe y concebida durante años como un espacio de absoluta privacidad. La casa, que reúne varios bungalós, jardines, piscina, playa privada y hasta un estudio de grabación, vuelve a estar en el centro de la actualidad coincidiendo con el cumpleaños de uno de los artistas españoles más internacionales.

Una vida entre lujo y privacidad

Julio Iglesias descubrió República Dominicana a través de su amigo Óscar de la Renta y terminó convirtiéndose en una de las figuras estrechamente vinculadas al desarrollo de Punta Cana. En los años noventa, el cantante se asoció con el empresario Frank Rainieri y con De la Renta en distintos proyectos relacionados con el crecimiento turístico de la zona. Su relación con Punta Cana fue mucho más allá de la de un simple propietario: allí construyó una de sus grandes residencias y llegó a participar en el negocio turístico local.

La conocida como Corales 5, también llamada La Villa, comenzó a construirse en 1997 y necesitó alrededor de cuatro años de trabajos. Para levantarla participaron cerca de un centenar de trabajadores y artesanos dominicanos, españoles y balineses, siguiendo una estética que mezclaba influencias españolas, balinesas y antillanas. La propiedad ocupa una enorme parcela y está organizada alrededor de una vivienda principal y distintos bungalós rodeados de vegetación.

Una mansión con playa privada y estudio de grabación

La residencia cuenta con siete dormitorios, ocho baños y un estudio de grabación bautizado como Las Cuatro Lunas, el mismo nombre de la finca que Iglesias posee en Ojén, Málaga. También dispone de piscina, jardines, acceso directo a una playa privada y helipuerto. Durante los años en los que sus hijos eran pequeños, el cantante llegó a describir la vida allí como un entorno especialmente familiar, con clases particulares por la mañana y actividades deportivas y acuáticas por la tarde.

El aislamiento es precisamente una de las características que definen Corales 5. Se encuentra dentro de una urbanización con un estricto control de acceso: los propietarios deben autorizar la entrada de personas ajenas y los trabajadores necesitan una identificación para acceder a las viviendas. Desde fuera, por tanto, resulta prácticamente imposible conocer cómo es el día a día dentro de la propiedad.

¿Cuánto cuesta la casa de Julio Iglesias?

El precio exacto de Corales 5 no aparece publicado de forma oficial, pero distintas informaciones sobre la propiedad han situado en unos 21 millones de euros el coste de la mansión, tomando como referencia los 24 millones de dólares que se han citado como precio de adquisición y convirtiéndolos al cambio actual.

La cifra encaja con el tamaño y las características de una propiedad diseñada como un auténtico refugio privado frente al Caribe. A ello se suma que Iglesias ha recibido ofertas por la vivienda, aunque, según ha explicado Frank Rainieri, no tendría intención de venderla. El empresario también ha negado haber intentado comprarla.

El patrimonio del cantante, además, se ha estimado en unos 630 millones de euros, según datos publicados por Forbes a comienzos de 2026. Su fortuna procede tanto de su extraordinaria carrera musical como de sus inversiones inmobiliarias y empresariales.

El lugar donde celebra sus 83 años

Punta Cana es también el escenario elegido por Julio Iglesias para celebrar hoy su cumpleaños. Según ha contado su hijo Julio José Iglesias, la familia se reunirá con él en República Dominicana. «Mi padre está muy bien. Está en Punta Cana. Lleva ahí ya muchísimos años. Está feliz, está contento», explicó recientemente, señalando además que una de las rutinas del cantante es meterse en el mar prácticamente todos los días.

Hoy, mientras cumple 83 años rodeado de los suyos, Corales 5 vuelve a ser el escenario de su vida más privada: la misma villa caribeña que durante años representó para Julio Iglesias un refugio frente a la exposición permanente de su carrera y que, ahora, vuelve a ocupar titulares por motivos muy diferentes.