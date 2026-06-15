Julio Iglesias y Lady Di ya conocían este retiro de lujo a 3 horas de Madrid: spa, silencio y naturaleza por 700 euros la noche

A unas 3 horas de Madrid, en pleno corazón de la Costa del Sol, existe un refugio donde el tiempo se detiene y el ruido mental se disuelve entre jardines moriscos, luz mediterránea y silencio. No es un retiro cualquiera: es el universo de La Zambra, el antiguo Byblos renacido como uno de los destinos wellness más exclusivos de Andalucía. Y, según cuentan quienes lo han vivido, también el lugar donde en su momento Julio Iglesias encontraba su particular forma de reset físico y mental.

El complejo se alza en Mijas, entre colinas verdes y campos de golf, a escasa distancia de Marbella y del aeropuerto de Málaga. La sensación al llegar es la de haber cruzado otra frontera: el aire se vuelve más ligero, el ritmo cardiaco se desacelera y la arquitectura, blancos encalados, celosías de piedra, patios de inspiración andalusí, parece diseñada para inducir calma. No es casualidad. Este espacio fue en los años 80 y 90 un icono del lujo internacional, frecuentado por figuras como Lady Di, los Rolling Stones o el propio Julio Iglesias, que llegaba incluso en helicóptero.

Hoy, La Zambra ha cambiado el oro y el exceso por una estética serena, de materiales naturales y tonos suaves. Sin embargo, ha mantenido su esencia: la de un lugar pensado para desconectar del mundo sin renunciar al placer. Sus 196 habitaciones y suites están diseñadas como cápsulas de descanso, con terrazas abiertas al paisaje de Mijas y una premisa clara: la única urgencia es el bienestar.

El corazón del retiro es su universo wellness. El spa, de más de 2.000 m², funciona como un templo contemporáneo del descanso. Entre circuitos de agua, baños de vapor y salas de tratamiento, el objetivo no es sólo relajar el cuerpo, sino reorganizar el sistema nervioso. Aquí se ofrecen terapias personalizadas, masajes profundos y rituales que combinan técnicas orientales y mediterráneas. A ello se suman clases de yoga y meditación en patios abiertos, donde el sonido del agua sustituye al silencio artificial de las ciudades.

En este entorno es fácil imaginar a Julio Iglesias instalándose durante días para desconectar de su agenda global. No como una estrella, sino como un huésped más en busca de pausa. La narrativa del hotel alimenta esa idea: el bienestar como lujo supremo, más valioso que cualquier exceso material.

La experiencia se completa con una gastronomía que acompaña el mismo discurso. Restaurantes como Picador o Palmito reinterpretan la cocina andaluza y mediterránea desde una mirada contemporánea, mientras Bamboleo, un guiño directo a la canción de Iglesias, evoca la época dorada del antiguo Byblos, cuando el glamour convivía con el hedonismo sin complejos.