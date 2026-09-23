La Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro: un vecino no puede cerrar su terraza sin permiso y estos son los requisitos que debe cumplir

La Ley de Propiedad Horizontal también aclara los requisitos que tiene que cumplir un vecino para cerrar su terraza. Concretamente, en su artículo número 10, esta norma publicada en el Boletín Oficial del Estado informa que los propietarios o inquilinos que quieran realizar esta obra tendrán que contar con la aprobación del resto de la junta de vecinos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los vecinos que quieran hacer una obra y cerrar su terraza.

Esto es un clásico que ocurre en muchas comunidades de España: los vecinos que quieren hacer obras en casa y especialmente en las terrazas. Una práctica muy habitual es cerrar las terrazas para así poder ganar unos metros dentro de la vivienda, ya sea para ampliar el salón o hacer una prolongación de la cocina en la que dejar algunos aparatos como puede ser la lavadora, secadora o incluso destinar este espacio a tender la ropa. Los vecinos que quieran hacer esta obra tienen que tener clara una cosa: tienen que contar con el apoyo de la comunidad.

De regular esta actividad se encarga la famosa Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal. Esta norma es la carta magna que recoge todos los derechos y obligaciones de los propietarios de una comunidad de vecinos y, en el caso de que algunos quieran cerrar una terraza, también establece los requisitos. El vecino en cuestión tendrá que tener el OK del resto de los propietarios para poder realizar esta obra, aunque sea de uso privado en el interior de un inmueble.

Esto no tiene que ver con lo que dice el artículo séptimo de la LPH, que deja claro que «el propietario de cada piso o local podrá modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de aquél cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores, o perjudique los derechos de otro propietario, debiendo dar cuenta de tales obras previamente a quien represente a la comunidad».

La LPH y los requisitos para que un vecino cierre una terraza

Los requisitos que tienen que cumplir los vecinos que quieran cerrar una terraza están recogidos en el punto número 3 del artículo décimo de la LPH, que habla sobre las obras que «estarán sujetas al régimen de autorización administrativa que corresponda», que serán las siguientes:

La división material de los pisos o locales y sus anejos, para formar otros más reducidos e independientes.

El aumento de su superficie por agregación de otros colindantes del mismo edificio o su disminución por segregación de alguna parte.

La construcción de nuevas plantas y cualquier otra alteración de la estructura o fábrica del edificio, incluyendo el cerramiento de las terrazas y la modificación de la envolvente para mejorar la eficiencia energética, o de las cosas comunes.

Estas obras, como el cerramiento de terrazas, solo podrán llevarse a cabo cuando «así se haya solicitado, y de acuerdo con el régimen establecido en la legislación de ordenación territorial y urbanística, previa aprobación por la mayoría de propietarios que en cada caso proceda de acuerdo con esta Ley».

«En estos supuestos deberá constar el consentimiento de los titulares afectados y corresponderá a la Junta de Propietarios, de común acuerdo con aquéllos, y según la mayoría de los propietarios que en cada caso proceda de acuerdo con esta Ley, la determinación de la indemnización por daños y perjuicios que corresponda», dice la LPH, que deja claro que tendrá que contar con la aprobación de las tres quintas partes de los propietarios.