Alemania detiene al cerebro financiero del ‘caso Plus Ultra’ y lo entregará mañana a España

Las autoridades de Alemania procederán este jueves a la entrega a España del financiero neerlandés Simon Leendert Verhoeven, considerado el cerebro detrás del presunto delito de blanqueo con fondos ilícitos en el caso Plus Ultra tras detenerlo en el país alemán.

Simon Leendert Verhoeven está siendo investigado en España en el marco de la causa judicial abierta por un presunto delito de blanqueo de capitales.

La Policía ha detenido a Simon Leendert Verhoevenen en Alemania, según ha avanzado El Mundo y ha confirmado OKDIARIO de fuentes de la investigación. El arresto se produjo en el marco de una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por la Plaza 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, según han detallado las citadas fuentes.

Según consta en una diligencia, el Juzgado ha acordado incorporar a la causa la comunicación remitida por la Oficina SIRENE España, la unidad de la Policía Nacional encargada de gestionar todas las alertas del Sistema de Información Schengen.

A través de esta resolución se formaliza la ejecución de la Orden Europea de Detención y Entrega que había sido tramitada ante las autoridades competentes de Alemania.

En relación con el operativo de traslado, la comunicación remitida por la Oficina SIRENE especifica que la entrega de la persona reclamada en el procedimiento judicial de diligencias previas Simon Leendert Verhoevenen se realizará mañana jueves. El vuelo en el que viajará el detenido saldrá desde Fráncfort con destino a Madrid, teniendo prevista su llegada alrededor de las 15:00 horas del jueves. Una vez que el investigado se encuentre en España, será puesto directamente a disposición de la autoridad judicial o bien ingresado en el centro penitenciario que se determine.

Por este motivo, la Oficina SIRENE ha precisado que el señalamiento en el sistema se mantendrá activo hasta que se verifique la entrega física del reclamado y se notifique el acta correspondiente. Contra la resolución judicial dictada cabe la posibilidad de interponer un recurso de reposición en un plazo de tres días.