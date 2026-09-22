Hallan a un hombre maniatado y ensangrentado en una carretera a las afueras de Palma tras ser arrojado de un coche

Un hombre maniatado y gravemente herido fue localizado en plena calzada de la carretera de s’Aranjassa, en dirección al restaurante Don Caracol, en Palma, en un suceso que provocó una importante movilización de los servicios de emergencia y de las fuerzas de seguridad.

Según la información facilitada sobre lo ocurrido, varios clientes que se dirigían al establecimiento hostelero se encontraron con el varón tendido sobre el asfalto, atado y con numerosas heridas por todo el cuerpo. Ante la gravedad de la situación, los testigos decidieron auxiliarlo y trasladarlo en su propio vehículo hasta el restaurante, donde dieron la voz de alarma.

Uno de los aspectos más preocupantes del suceso es el origen de las lesiones que presentaba la víctima. Según las informaciones atribuidas al equipo sanitario desplazado hasta el lugar, las heridas serían compatibles con que el hombre hubiera sido arrojado desde un coche en marcha.

Esta circunstancia abre importantes interrogantes sobre lo sucedido antes de que el herido fuera encontrado en la carretera. Por el momento, no han trascendido datos sobre su identidad ni sobre las circunstancias concretas en las que habría resultado herido.

La emergencia movilizó a varias unidades de la Policía Nacional en Palma y a una ambulancia de Soporte Vital Avanzado del SAMU-061. Los profesionales sanitarios atendieron al hombre y consiguieron estabilizarlo antes de proceder a su traslado urgente a un centro hospitalario para recibir atención médica por las lesiones sufridas.

Por su parte, los agentes de la Policía Nacional se hicieron cargo de las actuaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar cómo llegó la víctima hasta ese punto de la carretera de s’Aranjassa. La presencia de un hombre maniatado y ensangrentado en una carretera de Palma generó una gran preocupación entre quienes se encontraban en las inmediaciones del restaurante y de la vía durante el operativo.

Los detalles conocidos apuntan a un posible episodio de violencia, aunque no se ha confirmado oficialmente si se trata de una agresión, un secuestro u otro tipo de delito. Tampoco han trascendido detenciones relacionadas con el caso. De momento, el hermetismo es máximo.

La investigación deberá determinar qué ocurrió antes del hallazgo, quiénes podrían estar implicados y si el hombre fue efectivamente arrojado desde un vehículo en movimiento.

El suceso continúa rodeado de incógnitas a la espera de que se conozcan nuevos detalles sobre el estado de salud de la víctima y las circunstancias de este grave episodio ocurrido en s’Aranjassa, Palma. Los clientes del restaurante se encontraron de lleno con los testigos, la ambulancia y la Policía Nacional realizando las primeras gestiones.