Palma ya trabaja en el nuevo parque y anfiteatro de la Caja de Música que culminará la revolución urbana de Nou Llevant

Palma ya trabaja en el nuevo anfiteatro de la Caja de Música que culminará la revolución urbana de Nou Llevant, un nuevo espacio público de más de 19.000 metros cuadrados, que integrará zonas verdes, espacios para el paseo, equipamientos deportivos, biosaludables e infantiles, y nuevas infraestructuras destinadas a la actividad cultural y musical, con un gran anfiteatro al aire libre como elemento principal.

El Parc de la Música complementará así la Caja de Música, futura sede de la Orquestra Simfònica de les Illes Balears, de modo que ambos equipamientos configurarán un nuevo espacio cultural y ciudadano que permitirá convertir este ámbito en un nuevo punto de encuentro para los ciudadanos y, al mismo tiempo, acercar la música y la cultura a toda la ciudadanía.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el representante del Estudio Antonio Obrador, el arquitecto Antonio Obrador, han firmado este martes el contrato de donación para el Ayuntamiento de Palma mediante el cual se cede gratuitamente al municipio el proyecto arquitectónico y paisajístico del Parc de la Música.

El alcalde ha agradecido nuevamente al Estudio Antonio Obrador «su generosidad y la entrega a la ciudad de un proyecto que comparte esta manera de entender las necesidades de hoy y del futuro de Palma, con una propuesta que ayuda a seguir construyendo una ciudad con más cultura, más espacios verdes y puntos de encuentro, y más calidad urbana».

Uno de sus principales elementos será un anfiteatro exterior con capacidad aproximada para 700 espectadores, que permitirá acoger actuaciones y actividades culturales al aire libre y ampliar las posibilidades de programación del conjunto del ámbito.

Este espacio complementará así los equipamientos previstos en la Caja de Música, que contará, entre otras instalaciones, con una sala principal con capacidad para 750 personas y una sala de cámara para otros 100 espectadores. De este modo, el conjunto permitirá desarrollar una programación cultural de diferentes formatos y dimensiones, tanto en espacios interiores como al aire libre.

En el ámbito del anfiteatro está prevista, además, la instalación de una pantalla LED de grandes dimensiones, de 19,2 por 6,72 metros, así como un escenario y un graderío con capacidad aproximada para 680 personas, además de zonas de explanada y jardines.

El espacio contará también con servicios vinculados a la actividad cultural, como cafetería y bar, terraza y aseos, así como con diferentes equipamientos destinados al uso cotidiano de la ciudadanía. Entre ellos se incluyen un parque infantil, una zona de calistenia, un espacio de ejercicios, una lámina de agua, mesas de ping-pong, una zona de escalada y pistas de petanca.

Asimismo, la propuesta contempla la posibilidad de habilitar un aparcamiento subterráneo con una capacidad aproximada de 285 plazas por planta, que podría prestar servicio tanto al conjunto del ámbito como funcionar como aparcamiento disuasorio para la ciudad.

La combinación de la Caja de la Música y el Parc de la Música permitirá configurar un nuevo espacio cultural y ciudadano en Palma, con capacidad para acoger programación tanto en espacios interiores como al aire libre, acercar la música a nuevos públicos y favorecer una mayor conexión entre la actividad cultural y el espacio público.