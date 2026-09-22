Imputado por decirle a su ex: «Come menos pescado y más carne» tras descubrir que le puso los cuernos con otra mujer

Un hombre ha sido imputado en Palma después de que su ex pareja lo denunciara por presuntas vejaciones tras una discusión en plena calle. El enfrentamiento se produjo cuando el individuo descubrió que la mujer le había puesto los cuernos con otra mujer, una revelación que habría desencadenado un cruce de reproches entre ambos.

En medio de la discusión, el hombre presuntamente le dirigió una frase de contenido sexual que acabaría en el centro de la denuncia: «Tienes que comer menos pescado y más carne». La mujer decidió acudir a las autoridades y denunciar los hechos, que terminaron llegando a los juzgados mediante un procedimiento de juicio rápido.

La historia se remonta a una relación sentimental tormentosa que, según la información disponible, atravesaba dificultades desde hacía tiempo. Las sospechas de que había terceras personas en la pareja habrían generado un clima de desconfianza que terminó desembocando en la decisión de separarse.

Ambos acordaron quedar para hablar de la situación y poner fin a su relación. Sin embargo, durante ese encuentro, el hombre habría descubierto que la infidelidad que sospechaba no había sido con otro hombre, sino con otra mujer.

La revelación habría provocado una reacción de enfado y una discusión entre ambos en plena vía pública. Lo que debía ser una conversación para cerrar definitivamente la relación acabó convirtiéndose en un enfrentamiento verbal. Fue durante ese desencuentro cuando el hombre habría pronunciado la frase que dio origen a la denuncia: «Tienes que comer menos pescado y más carne».

El comentario, que habría sido realizado en alusión a la relación de su expareja con otra mujer, fue considerado por esta motivo de denuncia por presuntas vejaciones. Tras el incidente, la mujer acudió a las autoridades y denunció a su expareja por lo sucedido. Según los datos facilitados, trató de encuadrar los hechos en el ámbito de la violencia de género.

La denuncia dio lugar a actuaciones judiciales y el hombre terminó imputado por los hechos denunciados. El asunto fue tramitado mediante un procedimiento de juicio rápido en Palma. El episodio acabó en los juzgados de Palma, donde el hombre quedó investigado a raíz de la denuncia presentada por su expareja. El procedimiento se centra en las presuntas vejaciones denunciadas por la mujer y en el comentario que el investigado habría realizado durante la discusión.

No obstante, la imputación no implica una condena ni supone que los hechos hayan quedado acreditados judicialmente. Por el momento, no constan más detalles sobre el resultado definitivo del procedimiento ni sobre una eventual resolución judicial.

El caso ocurrido en Palma tiene su origen en una ruptura sentimental marcada por las sospechas de infidelidad y terminó convirtiéndose en un procedimiento penal después de una discusión en plena calle. Lo que comenzó como un encuentro para poner fin a una relación acabó con el hombre imputado y el asunto en manos de la justicia.