Los vecinos de Can Picafort afectados por los continuos cortes de luz reclaman al alcalde de Santa Margalida una solución

Representantes vecinales de las calles Mar, Pizarro, Magallanes y Bona Vista del núcleo turístico de Can Picafort han mantenido este martes una reunión con el alcalde de Santa Margalida, Martí Torres, para trasladarle de primera mano la grave situación que atraviesan por los continuos cortes de luz y problemas de baja tensión que sufren de forma sistemática desde hace años y que se han incrementado de manera alarmante este verano.

La gota que ha colmado la paciencia de los residentes ha sido un nuevo incidente registrado en la jornada de hoy: la quema de una fase de la línea eléctrica, que ha vuelto a dejar a numerosos hogares sin suministro.

Según venían denunciando los propios afectados de las calles Mar, Pizarro, Magallanes y Bona Vista, los episodios de baja tensión —con mediciones de voltaje de entre 180 y 190 voltios, muy por debajo de los valores reglamentarios— y las interrupciones del servicio se habían atribuido inicialmente al aumento de la demanda turística y a las altas temperaturas del mes de julio.

Sin embargo, los vecinos han desmontado esta versión asegurando que las averías siguen ocurriendo en pleno mes de septiembre, con un descenso de la actividad turística, una menor ocupación de las segundas residencias y una notable bajada en el consumo general. Circunstancias que, a su parecer, ponen de manifiesto que la infraestructura de la distribuidora e-distribución está completamente obsoleta o resulta insuficiente para las necesidades actuales de la zona.

Asimismo, los residentes han alertado en reiteradas ocasiones del riesgo de estos apagones para personas vulnerables del barrio que dependen las 24 horas del día de equipos de oxígeno y soporte vital.

Frente común municipal y denuncia ante Industria

Durante la reunión, el alcalde Martí Torres, que ya estaba al corriente de la problemática a través de los medios de comunicación, ha mostrado su compromiso firme de colaborar para encontrar una solución. En este sentido, el primer edil ha anunciado que mantendrá un encuentro directo con Martí Ribas, responsable de GESA/e-distribución, para exigir respuestas a la compañía y reclamar actuaciones importantes en la red.

Por otro lado, los vecinos han formalizado hoy una denuncia por registro oficial ante la Conselleria de Industria del Govern balear, en la que recogen en detalle todo el historial de incidencias, los cortes acumulados y el listado de peticiones de la comunidad.

Los residentes afectados confían en que la presión conjunta del Ayuntamiento y la Conselleria obligue a la compañía eléctrica a realizar una revisión y renovación integral de toda la línea de suministro, evitando que la actuación se reduzca a una mera reparación provisional o a la habitual sustitución de fusibles en el tramo calcinado este martes.