Martí Àngel Torres, alcalde de Santa Margalida, remarca el profundo cambio que ha experimentado el municipio

Martí Àngel Torres, alcalde de Santa Margalida por cuarta vez, remarca el profundo cambio que ha experimentado el municipio en los últimos 18 años, cuando tomó posesión como primer edil por primera vez.

«Estamos en un municipio eminentemente turístico. Es imprescindible revalorizar cada uno de nuestros núcleos de población para que siga siendo un destino atractivo. Tenemos que ser constantes en la rehabilitación y el embellecimiento, para seguir siendo competitivos. Desde hace años, somos plenamente conscientes de ello», asegura Torres.

Por ello, desde el Ayuntamiento se han desarrollado muchos proyectos de inversión clave, que han propiciado el avance en positivo de Santa Margalida, Can Picafort y Son Serra de Marina, convirtiéndolos en un destino en constante proceso de renovación.

Según el alcalde, se ha seguido una hoja de ruta clara que ha permitido que los turistas y vecinos del municipio puedan disfrutar de infraestructuras adaptadas a las actuales demandas.

La nueva biblioteca de Can Picafort, el Casal de Cultura Joan Mascaró i Fornés, el espacio social de Son Serra, la escoleta 0-3 de Santa Margalida, el embellecimiento y remodelación de diferentes zonas de Can Picafort, el centro de día para personas mayores, las inversiones sostenibles en todo el municipio, así como el desarrollo de proyectos culturales, deportivos, sociales y educativos que con el paso de los años se han consolidado, han situado a Santa Margalida en una posición líder por lo que a servicios se refiere.

Ahora bien, Martí Àngel Torres es consciente de que queda mucho trabajo por hacer. «Vivimos en una época en que todo progresa muy rápido y la administración no puede atender con la rapidez que sería deseable las demandas de la ciudadanía», afirma. Por este motivo, apela a la necesaria colaboración público-privada para conseguir una mayor eficiencia a la hora de invertir en iniciativas sólidas, que perduren en el tiempo y que cumplan las expectativas de los ciudadanos.

Consciente también de que el cargo de alcalde implica, por encima de todo, el trato con la gente, nunca ha perdido de vista cuál es su principal cometido: el contacto con los vecinos del municipio. Saber escuchar y ser un alcalde cercano, que trata de solucionar lo que preocupa a sus vecinos es y ha sido su seña de identidad.