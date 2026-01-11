Detenido un argelino por robar a punta de navaja dos paquetes de jamón serrano en una tienda de Palma

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un argelino por robar y amenazar a punta de navaja a una trabajadora de una tienda mientras intentaba sustraer varios paquetes de jamón serrano.

Según informaron fuentes policiales, el incidente ocurrió alrededor del mediodía, cuando el 091 recibió una llamada de emergencia. Testigos alertaban que un individuo había robado productos de un establecimiento comercial y que, lejos de huir discretamente, había amedrentado al personal con un arma blanca.

Al llegar al lugar, los agentes del Grupo de Atención al Ciudadano encontraron que el presunto autor ya había desaparecido, dejando tras de sí un rastro de miedo y desconcierto. Sin embargo, gracias a la rápida colaboración de testigos, que describieron minuciosamente las características físicas del sospechoso, la Policía Nacional inició una intensa búsqueda en las inmediaciones de la conocida Prisión Vieja de Palma.

No pasó mucho tiempo antes de que los agentes localizaran a un hombre que coincidía plenamente con la descripción proporcionada. El sospechoso portaba una navaja en la mano y, en un acto de valentía y precisión, los policías lograron reducirlo y desarmarlo, evitando así que el incidente escalara a un desenlace aún más grave.

Mientras tanto, otra patrulla se dirigió a la tienda afectada para recabar información directamente de la trabajadora que había sufrido la amenaza. La mujer relató cómo el hombre había intentado marcharse con media docena de paquetes de jamón serrano sin pagar. Cuando ella intentó impedírselo, el asaltante sacó una navaja, obligándola a interponer un carro de la compra como barrera improvisada para protegerse. Finalmente, el agresor huyó del lugar, pero las imágenes de valentía y rapidez de la empleada quedaron grabadas en la memoria de los presentes.

Gracias a la coordinación policial y a la descripción detallada proporcionada por los testigos, el hombre fue detenido poco después y ahora enfrenta cargos por un presunto delito de robo con violencia. La Policía Nacional recordó la importancia de no enfrentarse a los delincuentes y de alertar de inmediato a las autoridades ante cualquier acto de violencia.

Este incidente ha generado preocupación entre los comerciantes locales, quienes exigen más medidas de seguridad para evitar que episodios similares vuelvan a repetirse. Mientras tanto, la detenida empleada recibió apoyo de sus compañeros y vecinos, y el caso continúa bajo investigación para esclarecer todos los detalles del suceso. La cárcel vieja de Palma se ha convertido en un polvorín y un foco de delincuencia.