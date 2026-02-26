Los padres de Mallorca y Menorca podrán elegir el colegio que quieran para sus hijos: llega la zona única a casi todos los municipios para el proceso de escolarización del curso 2026/2027 que comenzará el 26 de marzo con la adscripción de Primaria, Secundaria, Educación Especial y Bachillerato.

En los municipios en los que «es viable», ha apuntado el conseller de Educación Antoni Vera, se pasa de zonas de escolarización a una unidad de admisión. Esta zona única se establece en Mallorca y Menorca, mientras que en Ibiza se mantienen las zonas por «cuestiones técnicas».

En Mallorca se aplica la zona unidad de admisión en todos los municipios con excepción de Calvià, Andratx, Selva y Santa Margalida, mientras que en Menorca, en todos, menos en Mahón.

El conseller de Educación ha destacado que en el caso de Palma se ha pasado de ocho zonas hace tres cursos a una única zona para el próximo. En el curso 2023/2024, ha agregado, un 93,2% de las familias obtuvieron plaza en su primera opción; en el curso 2024/2025, fue un 90,1%, y en este último curso 2025/2026, un 94,8 %.

En este último curso ha habido dos zonas y ha sido el año «con más satisfacción de las familias», ha destacado el conseller en la rueda de prensa. El objetivo, ha subrayado Vera, es hacer que el proceso de escolarización sea más sencillo y flexible, respetando siempre las características propias de cada municipio, y garantizar la libre elección de centro.

Sin embargo, en algunos casos, por ejemplo cuando existen distancias importantes, escuelas unitarias o es necesario garantizar un buen reparto del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NESE), la Conselleria mantiene o ajusta las zonificaciones existentes según criterios técnicos.

Así, cada territorio puede contar con la solución que mejor se adapta a su realidad y a las necesidades de las familias y de los centros. Estas zonificaciones se detallarán en la resolución de escolarización que se publicará cada año antes del inicio del proceso. La resolución de este año se publicará el próximo jueves.

En cuanto a las previsiones de matrícula del alumnado de 4º de educación infantil (tres años), la Conselleria trabaja con las cifras de nacimientos del año 2023 registradas en el padrón, que son 8.951 niños. En base a estos datos, se prevé poner en marcha un total de 10.014 plazas de 4º de educación infantil, distribuidas en 6.493 plazas públicas y 3.521 plazas concertadas.

Fechas del proceso

El proceso de escolarización comenzará el 26 de marzo con la adscripción de Primaria, Secundaria, Educación Especial y Bachillerato.

En cuanto a la etapa 0-3 años, la presentación de solicitudes de plaza será del 13 al 21 de abril y la matrícula del 1 al 12 de junio. En la segunda etapa de educación infantil, primaria, secundaria y educación especial la presentación de solicitudes será del 4 al 14 de mayo.

Asimismo, la matrícula de infantil será de 22 al 26 de junio; de primaria y educación especial, del 22 al 29 de junio; y de secundaria, del 25 de junio al 1 de julio. En bachillerato, la presentación de solicitudes tendrá lugar del 19 al 25 de junio y la matricula del 16 al 20 de julio.