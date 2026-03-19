La madre de la menor sevillana que se suicidó por ‘bullying’ pide que «caiga la justicia» sobre sus profesores

La familia de Sandra Peña, la menor de 14 años que se suicidó como consecuencia del bullying hace apenas cinco meses, ha exigido justicia y que se evite que ocurran situaciones similares en otros centros escolares.

Según los padres, que su hija decidiera poner fin a su vida es única y exclusivamente culpa del profesorado del colegio Irlandesas de Loreto, para quienes reclaman una sanción «contundente y ejemplarizante».

Sandra sufría acoso escolar por parte de tres compañeras de clase y, el pasado junio, decidió poner en conocimiento de Zara y José, sus padres, los problemas en clase. Por este motivo, los padres llevaron a Sandra a un psicólogo por el deterioro emocional y el profesional elaboró un informe de lesiones que reflejaba la situación vivida por la chica.

Ambos decidieron avisar al colegio para que abrieran los protocolos de autolisis y acoso escolar tras el informe de su psicóloga, sin embargo, sólo cambiaron de clase a las alumnas implicadas. Tras el suicidio, tanto Zara como José se enteraron por televisión que el colegio nunca abrió el protocolo de acoso.

«Me engañaron a mí, a su psicóloga e intentaron engañar a la inspectora de Educación», ha advertido la madre. Por eso, piden depurar responsabilidades y José Manuel, el padre de Sandra, lo deja claro: «Queremos que caiga toda la justicia sobre esos profesores que no abrieron los protocolos».

Querella contra las Irlandesas

La familia de la joven está terminando de preparar una querella junto a sus abogados. Sin embargo, todavía no han decidido si la presentarán contra el colegio, las Irlandesas de Loreto como entidad jurídica, o si irá dirigida contra miembros del equipo directivo del centro.

«Decir ahora cómo serán los detalles es a lo mejor un poco precipitado, pero estos días tomaremos, seguro, la decisión y se interpondrá la querella», ha afirmado Isaac Villar, portavoz de la familia.

También ha recordado que la Fiscalía sigue investigando y que tiene en curso dos investigaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte de Sandra. Uno de los expedientes, en el ámbito de menores, analiza la posible participación de varias chicas en lo sucedido. El otro, de carácter supervisor, pretende examinar la actuación y la posible responsabilidad de los responsables del centro educativo donde estudiaba la joven.