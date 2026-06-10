Horario del México - Sudáfrica: cuándo es y a qué hora empieza la inauguración del Mundial 2026 y dónde ver por TV gratis en directo.

Llegó el momento más esperado del año. Arranca el Mundial 2026 y México y Sudáfrica tendrán el honor de protagonizar la inauguración de esta Copa del Mundo que promete tener todo. Ambos combinados buscan sumar tres puntos para comenzar con buen pie, pero los de Javier Aguirre esperan hacerse fuertes delante de sus aficionados y por ello parten como favoritos. Te contamos cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver por televisión en directo este choque que se juega en el Estadio Ciudad de México.

Horario del México – Sudáfrica: a qué hora empieza el partido de inauguración del Mundial 2026

La selección mexicana y la sudafricana se enfrentarán en el Estadio Ciudad de México en el partido inaugural del Mundial 2026 que corresponde a la jornada 1 del grupo A de esta apasionante Copa del Mundo. México y Sudáfrica ya protagonizaron el encuentro inaugural en 2010 en el torneo que albergaron los africanos y que terminó con 1-1 en el marcador. Aquel año España salió campeona, por lo que muchos aficionados están haciendo sus cábalas de que en esta edición del torneo organizado por la FIFA podría suceder lo mismo.

Cuándo es el partido inaugural del Mundial 2026 México – Sudáfrica

La FIFA anunció hace bastante tiempo el calendario completo de la Copa del Mundo y es por ello que se conocía que el México – Sudáfrica que corresponde a la jornada 1 del grupo A del Mundial 2026 se jugará este jueves 11 de junio. El horario escogido para que se dispute el partido inaugural entre la Tricolor y los Bafana Bafana ha sido el de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa de este duelo en los aledaños del Estadio Ciudad de México y que así el balón pueda rodar de manera puntual a su hora.

Dónde ver en directo gratis el México vs Sudáfrica: canal de TV y cómo ver online

Dazn y RTVE son los medios de comunicación que tienen los derechos televisivos para retransmitir la Copa del Mundo en exclusiva en nuestro país, aunque es cierto que la plataforma de pago ofrecerá íntegramente toda la competición. Este México – Sudáfrica de la jornada 1 del grupo A del Mundial 2026 se podrá ver en directo por televisión a través del canal que Dazn tiene en diferentes plataformas y también por La1. Para el primero habrá que estar suscrito y en el caso de no tenerlo contratado pues se podrá ver gratis en abierto por TV el partido inaugural por el ente público.

Todos aquellos amantes del deporte rey que no se quieran perder ni un solo encuentro de la Copa del Mundo deben saber que van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el México – Sudáfrica de la jornada 1 del grupo A del Mundial 2026 mediante las aplicaciones de Dazn y RTVE Play. Estas apps se podrán descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también recordamos que estos dos medios ofrecen sus respectivas páginas webs para acceder a ellas y poder ver el choque que se juega en el Estadio Ciudad de México.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te vamos a ir ofreciendo diariamente la mejor información sobre todo lo que suceda durante toda la Copa del Mundo, donde tenemos a un enviado especial. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del México – Sudáfrica de la jornada 1 del grupo A del Mundial 2026 y una vez suene el pitido final publicaremos la crónica, así como todas las noticias relevantes que se produzcan en la inauguración del torneo.

Dónde escuchar por radio en directo el México – Sudáfrica

Además, todos aquellos aficionados que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online la inauguración del Mundial 2026 tienen que saber que tendrán la opción de escuchar por la radio gratis todo lo que ocurra en el Estadio Ciudad de México. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, RNE u Onda Cero conectarán con el México – Sudáfrica para narrar todo lo que suceda en este partidazo.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido México – Sudáfrica?

El Estadio Ciudad de México, conocido como Estadio Azteca, será el escenario donde se inaugurará el Mundial 2026 con este apasionante partido de la jornada 1 del grupo A México – Sudáfrica. Este mítico recinto deportivo fue inaugurado en 1966 y tiene capacidad para recibir a unos 87.000 espectadores, esperándose un lleno absoluto este jueves para dar el pistoletazo de salida a la competición. Es el campo que más partidos ha acogido en la historia de las Copas del Mundo.

La FIFA designó al árbitro brasileño Wilton Sampaio para que dirija la contienda entre México y Sudáfrica en la jornada 1 del grupo A del Mundial 2026. El colombiano Nicolás Gallo será el responsable del VAR, por lo que tiene que revisar todas las jugadas polémicas que se produzcan sobre el césped del Estadio Ciudad de México para, en el caso de ser necesario, avisar a su compañero y recomendarle que se acerque al monitor a analizar la acción dudosa en cuestión para tomar la decisión final.