Selección de España para el Mundial 2026: calendario, convocatoria, camiseta, entrenador, estrellas…

La selección española buscará su segunda estrella mundialista este verano. El combinado que dirige Luis de la Fuente llega al torneo como uno de los grandes candidatas al título después de coronarse en la Eurocopa de 2024 y mantener a buena parte del bloque ganador en este ciclo. El Mundial 2026 se presenta como una oportunidad para España de recuperar el tono en este torneo después de las decepciones en forma de eliminación en Rusia 2018, donde cayó ante la anfitriona en penaltis, y Qatar 2022; con Marruecos como verdugo en la tanda.

Grupo de la selección de España en el Mundial 2026

Como parte del Bombo 1 junto a varios de los favoritos a conquistar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el sorteo celebrado en Washington deparó que España competirá en el Grupo H del torneo. ‘La Roja’ se medirá en la fase de grupos a las selecciones de Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudí. El combinado uruguayo se presenta como la principal alternativa para disputar el primer puesto del grupo. Las nuevas normas del torneo mundialista tras la ampliación a 48 selecciones reducen la capacidad de sorpresas en la fase de grupos, ya que, además de los dos primeros de la tabla, se puede avanzar a las eliminatorias como uno de los ocho mejores terceros de los 12 grupos.

Cuándo juega España en el Mundial de 2026

La selección española comenzará su andadura en el Mundial 2026 ante la ‘cenicienta’ del Grupo H, una Cabo Verde que disputará su primer partido mundialista ante España el lunes 15 de junio en Atlanta. ‘La Roja’ repetirá horario (18:00 horas) y estadio para su duelo ante Arabia Saudí el domingo 21 de junio. La participación española en la fase de grupos se cierra con un duelo ante Uruguay, que puede marcar quién avanza como primer clasificado a las eliminatorias, el viernes 26 de junio a las 02:00 horas en Guadalajara.

España vs. Cabo Verde : 1unes 15 de junio (18:00 horas de la España peninsular) – Mercedes Benz Stadium (Atlanta, Estados Unidos).

: 1unes 15 de junio (18:00 horas de la España peninsular) – Mercedes Benz Stadium (Atlanta, Estados Unidos). España vs. Arabia Saudí : domingo 21 de junio (18:00 horas de la España peninsular) – Mercedes Benz Stadium (Atlanta, Estados Unidos).

: domingo 21 de junio (18:00 horas de la España peninsular) – Mercedes Benz Stadium (Atlanta, Estados Unidos). España vs. Uruguay: viernes 26 de junio (02:00 horas de la España peninsular) -Estadio Guadalajara (México).

Convocados de España en el Mundial 2026

España mantiene buena parte del bloque con el que se proclamó campeona de Eurocopa en 2024. La columna vertebral, formada por nombres como Cucurella, Fabián, Rodri, Pedri, Oyarzabal, Nico Williams y Lamine Yamal, apuntan a la titularidad. La renovación ha llegado en la parcela defensiva, donde sólo repiten Laporte y los dos laterales izquierdos. La mejoría física de varios de los imprescindibles del seleccionador será clave para el devenir de la Selección en el torneo.

Porteros

Unai Simón

David Raya

Joan García

Defensas

Marcos Llorente

Pedro Porro

Eric García

Marc Pubill

Aymeric Laporte

Pau Cubarsí

Marc Cucurella

Alejandro Grimaldo

Centrocampistas

Pedri González

Fabián Ruiz

Martín Zubimendi

Gavi

Rodri Hernández

Álex Baena

Mikel Merino

Delanteros

Mikel Oyarzabal

Dani Olmo

Nico Williams

Yéremy Pino

Ferran Torres

Borja Iglesias

Víctor Muñoz

Lamine Yamal

Así es el seleccionador de España en el Mundial 2026

Luis de la Fuente liderará desde el banquillo a la selección española en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El técnico riojano se estrenó en un gran torneo con el triunfo en la Eurocopa 2024, aunque antes ya había ‘tocado metal’ como seleccionador en la UEFA Nations League 2022/23. Luis de la Fuente ha optado por mantener el bloque campeón de Europa hace dos veranos, salvo futbolistas como Morata o Carvajal que finalmente no han sido convocados.

Las estrellas de la selección de España en el Mundial 2026

La cara visible y referente ofensivo de la selección española será Lamine Yamal. El futbolista del FC Barcelona llega con dudas en lo físico después de completar su año más goleador con el conjunto culé, y es duda para el debut de la Selección en la fase de grupos. España cuenta con una de las plantillas con más calidad del torneo, con nombres como Rodri Hernández de vuelta tras superar una lesión de ligamento cruzado. El Balón de Oro en 2024 ha vuelto a sumar continuidad como timón del centro del campo del Manchester City y volverá a comandar la medular del combinado español.

La camiseta de España en el Mundial 2026

La selección española seguirá luciendo los colores rojo y amarillo de su bandera en la primera camiseta para el Mundial 2026. También tendrá presencia el azul en las mangas, donde tres rayas en los hombros forman la silueta de la bandera. La parte frontal de la camiseta apuesta por el rojo, con ligeras líneas verticales y con número y logotipos en amarillo. La segunda equipación española para el Mundial, la más visible por las calles desde su lanzamiento en marzo, ha roto con lo habitual para la camiseta visitante de la Selección. Adidas ha apostado por un tono claro, detalles dorado y burdeos y guiños a la literatura y cultura española.