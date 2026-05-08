Así es la canción oficial del Mundial 2026: letra de ‘Dai Dai’, el tema de Shakira y Burna Boy

Uno de los imprescindibles del Mundial de fútbol es la canción oficial. Cada cita mundialista cuenta con su particular banda sonora que queda para siempre ligada a su respectiva edición. A poco más de un mes de que comience a rodar el balón en el Estadio Azteca para dar el pistoletazo de salida al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ya conocemos las primeras notas de su canción oficial. Algunas quedan para el recuerdo, como el famoso ‘Waka Waka’ que acompañó a España en la conquista de su primer cetro mundialista, mientras que otras pasan rápidamente al olvido. Veremos qué nos depara el Mundial 2026 en el aspecto musical.

La canción oficial de la cita veraniega en territorio americano corre a cargo de todo un clásico de los mundiales como es Shakira. La artista colombiana pondrá voz, acompañada por el cantante nigeriano Burna Boy, al tema principal del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Será la tercera ocasión en la que Shakira entone la música del Mundial, después de hacerlo de manera consecutiva en Sudáfrica 2010 y con la también exitosa ‘La La La’ en Brasil 2014.

Cuál es la canción oficial del Mundial 2026

El título elegido para la canción oficial del Mundial 2026 es ‘Dai Dai’. Shakira y Burna Boy son los protagonistas musicales de la música del torneo que se disputa este verano en Estados Unidos, México y Canadá. Pese a que Italia no participa en esta edición del Mundial, el tema oficial le hace un guiño al país transalpino entonando un «Vamos, vamos» en italiano.

La canción de Shakira y Burna Boy se lanzará de manera oficial el próximo jueves 14 de mayo, pero ambos artistas han publicado un pequeño adelanto de cómo sonará el tema que acompañará a millones de aficionados al fútbol durante este verano. Shakira se ha vestido con los colores de su país, Colombia, para la ocasión. La cantante luce una camiseta amarilla y pantalón azul en un fragmento del videoclip oficial, grabado en el emblemático estadio Maracaná de Río de Janeiro. Un vídeo en el que también ha hecho acto de presencia el Trionda, el balón que estará presente en los 104 partidos del Mundial.

Letra de ‘Dai Dai’, la canción de Shakira

Pese a que solo hemos podido escuchar algunas notas de la que será la canción oficial del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El adelanto compartido por Shakira en sus redes sociales deja entrever sonidos latinos con tintes africanos, lo que recuerda al éxito de ‘Waka Waka’. Las líneas que hemos podido escuchar apuntan a una letra centrada en la unión entre países y culturas en un Mundial que por primera vez contará con 48 selecciones.

«Perteneces a este lugar» o «Lo que te rompió te hace más fuerte» son algunas de las frases en inglés que se aprecian. Además, el estribillo apunta a quedarse en las cabezas de fanáticos y fans casuales del fútbol este verano. Shakira y Burna Boy optan por una mezcla de idiomas, todos ellos con expresiones similares de ánimo. “Dai, dai, we go, dale, ale, let’s go”, cantan en el primer esbozo del estribillo. El 14 de mayo saldremos de dudas con el resto de la canción oficial del Mundial 2026.