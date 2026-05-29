Acusan a Neymar de ocultar su lesión para estar en la convocatoria de Brasil para el Mundial

Neymar sufre una lesión en el gemelo que le tendrá de baja entre dos y tres semanas. Rodrigo Lasmar, médico de la selección brasileña, confirmó durante la tarde del jueves que la lesión del jugador del Santos es más grave de lo que se esperaba e incluso el club brasileño tuvo que salir al paso de las críticas por presuntamente «esconder» la lesión para que el futbolista fueron convocado por Carlo Ancelotti. El futbolista se perderá el debut de Brasil en el Mundial.

Primer lío en Brasil a dos semanas del inicio del Mundial y tiene a Neymar como protagonista. La estrella del Santos apareció el miércoles en el cuartel general de Granja Comary en helicóptero y acto seguido acudió a hacerse pruebas médicas después de «la pequeña lesión en la pantorrilla» que se produjo el pasado 17 de mayo en un partido del campeonato brasileño. En su día los médicos del Santos dijeron que era un simple «edema», pero las pruebas han confirmado que hay algo más.

«Neymar se presentó el miércoles aquí en la Granja Comary y se sometió a todos los exámenes médicos, que concluyeron con una resonancia magnética que confirmó una lesión de grado dos en el gemelo, no solo un edema. Se espera que en un plazo de dos a tres semanas esté recuperado», dijo en rueda de prensta ante lo medios de comunicación Rodrigo Lasmar, médico de la selección brasileña.

REDE DE MENTIRAS: O médico Rodrigo Lasmar confirma o que muita gente já adiantava. Neymar tem um edema grau 2 na panturrilha e deve ficar até 3 semanas em recuperação. Era só pesquisar o histórico de Neymar para saber de seus recorrentes problemas físicos. O Santos sabia, mas… pic.twitter.com/CxffHAI4s7 — L C Quartarollo (@LQuartarollo) May 28, 2026

Neymar sufre una lesión y peligra el Mundial

Así que esta lesión hará a Neymar perderse los dos amistosos de preparación que Brasil disputará ante Panamá y Egipto además del debut de Brasil en el Mundial el próximo día 13 de Nueva Jersey. Tal ha sido el impacto que ha causado esta noticia en la afición que muchos han acusado al Santos y al propio jugador de «esconder» este percance.

El futbolista hace unos días salió al paso ante los medios dejando claro «no hay ningún problema» y hace unos días el médico del Santos, Rodrigo Zogaib, había confirmado lo siguiente: «Neymar tiene una pequeña lesión en el gemelo, un edema. El plan, siguiendo su evolución, es ponerlo a disposición de la CBF la próxima semana».

Ante las críticas, el Santos se ha pronunciado en las últimas horas dejando claro que todos los exámenes médicos fueron compartidos con la CBF. «Absolutamente todos los exámenes realizados a Neymar Jr. fueron compartidos con la CBF hasta el día 18, fecha de la convocatoria. El equipo de fisioterapia de la selección brasileña también está integrado por profesionales del Santos FC que llevan más de diez años acompañando a Neymar Jr. y siguiendo de cerca todo su proceso de recuperación», informó el club brasileño.

Así que todo esto se traduce en Neymar con una lesión más grave de lo que se esperaba que le hará perderse el debut de Brasil en el Mundial. De momento, Carlo Ancelotti mantiene en la convocatoria a la que fue su gran novedad en la lista para el Mundial 2026 que comienza el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá.