Neymar la vuelve a liar antes de la lista de Ancelotti para el Mundial: «El árbitro me sacó del partido»

Neymar Jr. la ha liado justo antes de la lista definitiva de Brasil para el Mundial. Carlo Ancelotti dará este lunes los nombres de los elegidos para la cita en Estados Unidos, México y Canadá, donde quiere estar el jugador del Santos. Pero en la víspera de ese anuncio, el delantero enloqueció tras un error arbitral que le dejó fuera del partido.

El futbolista fue sustituido por error durante la derrota del Santos por 0-3 ante el Coxa. Neymar estaba recibiendo atención médica en la banda. Los médicos le estaban poniendo un espray en la pantorrilla tras un golpe que había sufrido. Con Robinho preparado en la banda para salir y el ex de Barcelona y PSG recibiendo asistencia médica fuera del campo, el cuarto árbitro se pensó que el sustituido era el 10 y mostró su dorsal en el cartel de cambios.

Robinho ingresó al terreno de juego y cuando Neymar quiso volver a entrar, el árbitro no le dejó porque había sido sustituido. «Quería seguir jugando, pero el árbitro me sacó del partido», afirmó la estrella del Santos, que mostró a cámara el papel del cambio en el que se veía que no era él el jugador que tenía que ser reemplazado. Pero el árbitro no dio vuelta atrás a su decisión y Ney se fue al banquillo.

Esto que acaba de pasar en Brasil es INCREÍBLE. El cuarto árbitro SE EQUIVOCÓ EN EL CAMBIO DEL SANTOS y SACÓ A NEYMAR del partido. Ney agarró el papel del cambio, lo mostró a la CÁMARA, pero NO LO DEJARON VOLVER. La calentura del 10… 🤬🇧🇷 pic.twitter.com/8jsKRxOKp6 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 17, 2026

«¿Mi pantorrilla? Fue solo un golpe. Quería seguir jugando, pero el árbitro me sacó del partido», señaló el futbolista brasileño al acabar el partido. Neymar estaba muy furioso por lo sucedido: «Fue un error grave del arbitraje. Fue un error de la persona que recibió el papel, el que mostré a la cámara. La prueba del robo. No se puede discutir con el árbitro. Es un error que nos perjudica y que no puede pasar».

En el acta, el árbitro señala que «a los 20 minutos, el cuarto árbitro del partido, Sr. Bruno Mota Correia, fue informado verbalmente por el asistente técnico, Sr. Carlos César Sampaio Campos, de que habría una sustitución y que este cambio sería la salida del número 10 del equipo del Santos Futebol Clube, el Sr. Neymar da Silva Santos Júnior, jugador que ya se encontraba fuera del campo de juego recibiendo atención médica. Tras la conclusión de la sustitución, el mismo asistente técnico entregó la papeleta de cambio con un número diferente al que había informado y confirmado. De inmediato, el cuarto árbitro fue abordado por la comisión técnica del Santos, alegando que la numeración estaba equivocada, hecho que difiere de lo informado verbal y gestualmente por el Sr. Carlos César Sampaio Campos antes de que se levantara la placa».