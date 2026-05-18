La desgarradora carta de la prometida de Brandon Clarke, jugador de los Grizzlies fallecido: «Sólo quiero besarte»

La NBA todavía sigue de luto tras conocerse hace menos de una semana la muerte de Brandon Clarke, jugador de los Memphis Grizzlies que ha fallecido con tan sólo 29 años de edad. Días después, la prometida del deportista, Amber Lorraine, ha compartido públicamente su dolor con una desgarradora carta que conmueve a todos los aficionados al baloncesto y al mundo del deporte en general.

«El día que me propusiste matrimonio fue el día más feliz de mi vida. Íbamos a casarnos pronto y, con el tiempo, formar una familia», escribió Amber Lorraine en sus redes sociales, publicando fotos de la pareja y un vídeo de Clarke arrodillado durante la pedida de mano. La joven define al jugador como su «alma gemela» y habla de sus bromas, sus profundas conversaciones, los desayunos compartidos, sus noches tranquilas viendo Harry Potter y el sueño de establecerse algún día en una casa con animales y un jardín.

«No hay palabras para describir este sentimiento. Nunca pensé que tendría que vivir sin ti. Lo único que quiero es abrazarte y besarte. Este mundo no es lo mismo sin ti», añade Amber Lorraine, que finaliza esta carta pidiendo al jugador de los Memphis Grizzlies que le cuide desde el cielo.

La muerte de Brandon Clarke

Brandon Clarke, destacado alero de los Memphis Grizzlies, fue encontrado muerto el 12 de mayo en Los Ángeles (California) víctima de una supuesta sobredosis, aunque su fallecimiento sigue bajo investigación. El ala-pívot llevaba sin saltar a las canchas desde el pasado 21 de diciembre de 2025 y en su país ya se venía hablando del empeoramiento de su estado de salud.

«Tenemos el corazón roto por la trágica pérdida de Brandon Clarke. Brandon era un compañero de equipo excepcional y todavía mejor persona, cuyo impacto en esta franquicia y en la comunidad de Memphis no se olvidará. Expresamos nuestras profundas condolencias a su familia y seres queridos en este momento tan difícil», rezaba el comunicado de los Grizzlies.

Un pésame al que se unía la NBA, donde Brandon Clarke jugó durante siete temporadas: «Estamos devastados al enterarnos del fallecimiento de Brandon Clarke. Como uno de los miembros más longevos de los Grizzlies, Brandon era un compañero de equipo y líder querido que jugaba el deporte con una enorme pasión y coraje. Nuestros pensamientos y condolencias están con la familia de Brandon, sus amigos y la franquicia de los Grizzlies».

El estadounidense era un ala-pívot de rotación, jugador de rol y excelente reboteador que brilló en la NCAA y dio el paso a la NBA de la mano de los Grizzlies, donde ha militado durante siete años hasta su reciente fallecimiento. Uno de sus compañeros en la franquicia de Tennessee era Santi Aldama, internacional con España y llamado a marcar una era con la selección española.

En la última temporada regular, en la que los Grizzlies acabaron con el sexto peor balance de la liga, Clarke apenas disputó dos partidos por una grave lesión en la pantorrilla que sufrió en diciembre. Además, el pasado abril fue arrestado en Arkansas bajo cargos de posesión y tráfico de sustancias controladas.