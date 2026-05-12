Tragedia en la NBA: muere a los 29 años Brandon Clarke, jugador de los Memphis Grizzlies

Trágica noticia la que llega desde Estados Unidos. El jugador Brandon Clarke ha fallecido con tan sólo 29 años de edad. El ala-pívot llevaba sin saltar a las canchas desde el pasado 21 de diciembre de 2025 y en su país ya se venía hablando del empeoramiento de su estado de salud, pero ha sido su franquicia, los Memphis Grizzlies, la que este martes ha comunicado su muerte sin desvelar las causas.

«Tenemos el corazón roto por la trágica pérdida de Brandon Clarke. Brandon era un compañero de equipo excepcional y todavía mejor persona, cuyo impacto en esta franquicia y en la comunidad de Memphis no se olvidará. Expresamos nuestras profundas condolencias a su familia y seres queridos en este momento tan difícil», rezaba el comunicado de los Grizzlies.

Un pésame al que se unía la NBA, donde Brandon Clarke jugó durante siete temporadas: «Estamos devastados al enterarnos del fallecimiento de Brandon Clarke. Como uno de los miembros más longevos de los Grizzlies, Brandon era un compañero de equipo y líder querido que jugaba el deporte con una enorme pasión y coraje. Nuestros pensamientos y condolencias están con la familia de Brandon, sus amigos y la franquicia de los Grizzlies».

El estadounidense era un ala-pívot de rotación, jugador de rol y excelente reboteador que brilló en la NCAA y dio el paso a la NBA de la mano de los Grizzlies, donde ha militado durante siete años hasta su reciente fallecimiento. Uno de sus compañeros en la franquicia de Tennessee era Santi Aldama, internacional con España y llamado a marcar una era con la selección española.

Desolación por la muerte de Brandon Clarke

Seleccionado con la vigesimoprimera elección del draft en 2019 por los Grizzlies, Clarke pasó toda su carrera en Memphis, con promedios de 10,2 puntos y 5,5 rebotes en 309 partidos. Aunque sólo fue titular en 50 de ellos, destacó como un jugador importante por su aportación desde el banquillo.

En la última temporada regular, en la que los Grizzlies acabaron con el sexto peor balance de la liga, Clarke apenas disputó dos partidos por una grave lesión en la pantorrilla que sufrió en diciembre. Además, el pasado abril fue arrestado en Arkansas bajo cargos de posesión y tráfico de sustancias controladas.