LeBron James deja en el aire su continuidad: «No sé qué me depara el futuro»

El fin de la era LeBron James está cada vez más cerca. La derrota de Los Angeles Lakers contra Oklahoma City Thunder ha podido ser el último partido de la estrella de los angelinos. Los vigentes campeones de la NBA se han impuesto en la serie por un contundente 4-0 para meterse en las Finales de Conferencia. Tras el partido, el líder de los Lakers dijo que no sabe lo que le «depara el futuro ahora mismo», dejando así su continuidad en las canchas en el aire.

La derrota 110-115 contra los Thunder cerró 4-0 las semifinales del Oeste y, con la temporada de los Lakers terminada, se abrió el debate sobre el futuro de LeBron, que a sus 41 años será agente libre. «No sé, está demasiado fresco. Después de la derrota, no sé qué me depara el futuro ahora mismo, es lo que dije el año pasado cuando perdimos. Estaré con mi familia y, cuando llegue el momento, decidiré qué haré», afirmó.

LeBron James lleva ocho años en los Lakers, con los que fue campeón NBA en 2020 y con los que firmó en 2024 un contrato de dos temporadas y 104 millones. King James aseguró que se siente muy satisfecho con su campaña, pese a haberse encontrado en una situación para él desconocida. «Nunca fui tercera opción en mi vida, poder brillar en ese rol fue muy bueno para mí a estas alturas de mi carrera».

Su contrato finaliza en junio de este año y muchos se preguntan qué pasará ahora con LeBron James, un jugador que ha marcado una era en la NBA. Ya el verano pasado se puso en entredicho su continuidad, pero al final decidió seguir un año más. Ha cumplido su sueño de jugar junto a su hijo, siendo el primer dúo padre e hijo en jugar juntas en la mejor liga del mundo. A sus 41 años, el estadounidense necesita tomarse un tiempo para reflexionar y pensar si ha llegado el momento de colgar la camiseta o continúa otro año más.