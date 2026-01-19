LeBron James se queda fuera de los titulares del All-Star 21 años después

La NBA ha soltado un bombazo al anunciar la lista de los elegidos para el All-Star 2026. Después de 21 años, LeBron James no ha aparecido entre los titulares de la edición número 75 del partido de baloncesto más visto en todo el mundo. A sus 41 años, sigue siendo todo un referente en los Lakers, pero su ausencia ha generado una gran conmoción a pesar de que aun no está descartado que pueda jugar el partido.

En su vigesimotercera temporada, ‘El Rey’ no está entre los cinco elegidos en la conferencia oeste después de que en 2018 firmase con los Lakers. Aun así, LeBron James aun tiene la opción de que sea seleccionado como suplente, algo que sigue siendo un misterio en una etapa cuyos números siguen siendo respetables (22.6 puntos y 5.9 rebotes). Hay que tener en cuenta que la pasada edición se la perdió al sufrir una lesión e el tobillo que le imposibilitó jugar a pesar de que eligieran de titular. La otra cara de la moneda es Luka Doncic, que sumará su sexta participación en los All-Star partiendo como líder de los Lakers.

Un All-Star nunca visto y sin LeBron James

El griego Giannis Antetokounmpo (Este) y el serbio Nikola Jokic (Oeste) lideran la lista de jugadores seleccionados para el All-Star 2026 que se jugará en Los Ángeles del 13 al 15 de febrero, informó la liga. Además de Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), los seleccionados en el Este fueron Jalen Brunson (New York Knicks), Cade Cunningham (Detroit Pistons), Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers) y Jaylen Brown (Boston Celtics).

En el Oeste, acompañarán a Jokic (Denver Nuggets), Luka Doncic (Los Angeles Lakers), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Stephen Curry (Golden State Warriors) y Victor Wembanyama (San Antonio Spurs). Estos son los primeros diez seleccionados (los ‘starters’) por la afición (50 %), jugadores (25 %) y periodistas (25 %) para un All-Star que estrena nuevo formato y que por primera vez no enfrentará al Este contra el Oeste. Una vez se complete la lista de seleccionados para el ‘All-Star’, estos se distribuirán en dos equipos de Estados Unidos y uno de Mundo que disputarán un minitorneo de formato ‘round robin’ antes de una final entre los dos mejores.

Para Curry, será su ‘All-Star’ número 12, más que ninguno de los otros jugadores anunciados este lunes. Le siguen Antetokounmpo con 10 participaciones y Jokic con 8. El All-Star tendrá lugar en el Intuit Dome de Inglewood, el hogar de los Clippers y el pabellón más moderno de la liga, inaugurado en la temporada 2024-25.

The Western Conference NBA All-Star Starters! pic.twitter.com/A3o64czB0w — NBA (@NBA) January 19, 2026