Las peñas del Real Madrid piden al club que abandone el proyecto NBA: «Irnos solos sería un error»

Las peñas del Real Madrid han pedido al club que no se una al proyecto de la NBA en Europa si eso va a costar el abandono de la Euroliga e «irse solos a esa nueva competición», lo cual consideran «un error». A través de un comunicado conjunto emitido en la tarde de este lunes, los grupos de animación más numerosos del equipo blanco (Berserkers, Los Ojos del Tigre y Peña Madridista La Gran Familia) se han opuesto al cambio de campeonato dado que «la información pública es escasa» y piensan que la propia entidad «no ha mostrado claramente cuál es su postura».

El Real Madrid se reunió este lunes con el comisionado de la NBA, Adam Silver, en Londres, siendo parte importante de una conferencia con otros seis clubes: Barcelona, Panathinaikos, Bayern de Múnich, Alba Berlín, Armani Milán y Asvel. El club blanco no ha renovado su licencia con la Euroliga y su contrato como equipo con plaza fija expira el próximo 30 de junio.

De no alargar el vínculo, la próxima temporada podrían jugar una temporada de mucho menos nivel como la Basketball Champions League mientras esperan la llegada del formato estadounidense, previsto para octubre de 2027. Esto ha generado la resignación de los aficionados más fieles en el Palacio de los Deportes, que han mostrado su descontento por la posible unión entre el Real Madrid y la NBA, pues consideran que ésta no les ofrece enfrentamientos contra «los equipos históricos y con tradición baloncestística».

Comunicado de las peñas del Real Madrid

Ante las informaciones aparecidas en los últimos meses y, especialmente, en las últimas semanas sobre la posición de nuestro Club respecto a la Euroliga y al proyecto de NBA Europa, nos gustaría expresar de forma conjunta nuestra opinión sobre ello.

Partimos de la base de que la información pública es escasa y de que, el propio Club, no ha mostrado claramente cuál es su postura.

Nuestra apuesta es por un baloncesto en Europa en el que podamos enfrentarnos a los equipos históricos y con tradición baloncestística. Y, a día de hoy, ese no es el planteamiento que parece que ofrece el proyecto de NBA Europa en el que, de la actual Euroliga, solo estaría el Real Madrid. Irnos solos a esa nueva competición, en nuestra humilde opinión, sería un error.

Es cierto que la Euroliga tiene cosas con las que no estamos de acuerdo, como la celebración de la Final Four en Abu Dabi y el altísimo precio de los abonos en todas las F4. Tampoco la participación de un equipo de Dubai de reciente creación solo por cuestiones económicas, entre otras.

Sin embargo, a pesar de todo ello, sigue siendo la competición que actualmente reúne a los grandes clubes históricos del baloncesto europeo y cuenta con un proyecto claro, nos guste más o menos. En cambio, el proyecto de NBA Europa, a la vista de las declaraciones realizadas esta semana por su comisionado, genera más sombras que luces, tanto en el plano deportivo como en el económico.

Nos enorgullece que nuestro Club siempre haya sido pionero en la creación de nuevas competiciones, pero nos gustaría que lo hiciera de la mano de otros equipos también de gran tradición. Es necesario llegar a acuerdos y mejorar lo que a día de hoy ofrece la Euroliga en ciertos aspectos.

El Real Madrid debe jugar siempre en la máxima competición continental y eso, a día de hoy, no lo puede ofrecer el proyecto NBA Europa.

Por otro lado, y para finalizar, dejar claro que siempre apostaremos por un baloncesto en el que la pasión de los aficionados sea un pilar importante de las competiciones y en el que los precios de las entradas y abonos tengan un precio razonable para que este deporte no se convierta en un artículo de lujo.

Pase lo que pase, siempre estaremos al lado del Club de nuestros amores, apoyándolo en las buenas y en las malas.