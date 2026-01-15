Scariolo aboga por la unión Euroliga-NBA: «Hay margen para juntar fuerzas y no ponerlas en conflicto»

Sergio Scariolo tomó la palabra en una de las previas más interesantes de la presente temporada. El entrenador del Real Madrid, además de hablar sobre todo un Clásico como el que se disputa este viernes en el Movistar Arena (20:45 horas), abordó el tema del momento, que no es otro que la alianza del club blanco con la NBA en su futura llegada a Europa y la posible separación de la Euroliga.

El italiano, como viene haciendo desde que se incorporó al Real Madrid el pasado verano, volvió a abogar por su discurso de unión entre los dos modelos. «Honestamente no he pensado en ello», comenzó Scariolo, preguntado por si se imagina que el de este viernes sea el último Clásico de Euroliga».

Dicho eso, el italiano sostuvo que puede «existir un margen todavía para que se puedan juntar fuerzas y no ponerlas en conflicto». «Por mi parte te puedo decir que llevo muchos años aquí y a nivel de competición he cubierto esta Euroliga, pero también he pasado tres años fantásticos en la NBA, donde he apreciado su forma de ver las cosas. Todo lo que es añadir y no restar suma y creo que es bueno el baloncesto», prosiguió.

Scariolo reflejó el pensar de la directiva blanca, que se plantea la posibilidad de unirse a la NBA por un proyecto a largo plazo, aunque ello conlleve sacrificar los grandes partidos por una temporada: «Este club ha empezado un plan a medio-largo plazo. Este año estamos todos mentalizados para competir y hacerlo bien en esta temporada. Estamos ya pensando en las siguientes. El plan a largo plazo va, empieza como un mínimo de tres años y tiene que tener en cuenta lo que es bien al medio-largo plazo».

Scariolo y los planes del club

«El mejor aliado en las malas decisiones es el cortoplacismo y el resultadismo, pensar por ejemplo qué sería mejor para el mes de febrero. En la cancha tenemos que verlo nosotros. En el despacho me consta que la mirada, y cuando participamos en las sesiones de planificación de futuro, la mirada está con muy buen criterio puesta a medio-largo plazo», insistió.

«Esto es un club que tiene 120 años de historia y tendrá muchos más. Lo importante es huir del cortoplacismo. Eso solo trae malas decisiones y la cúpula no va en esa onda», zanjó Scariolo, que se enfrentará a su tercer Clásico después de cosechar una victoria en el Palau Blaugrana en la Euroliga y una derrota hace menos de dos semanas en Liga Endesa en el Movistar Arena.