Laporta consuma su traición también en baloncesto: el Barcelona firma por ¡10 años! con la Euroliga

Joan Laporta repite su movimiento con la Superliga en un momento de cambio en las competiciones de clubes del baloncesto europeo. El FC Barcelona, como ya hizo con su acercamiento a la UEFA, ha confirmado su presencia en la Euroliga para los próximas 10 temporadas. El club blaugrana era uno de los equipos que apuntaba hacia el proyecto de la NBA Europa, que encabeza el Real Madrid. Sin embargo, en las últimas semanas ha virado su posición hacia su continuidad en la Euroliga.

El presidente culé ya avisó el pasado mes de diciembre de sus intenciones. En una comparecencia pública, Laporta confirmó que la licencia del Barcelona con la Euroliga expira en junio de 2026. «La propuesta que estamos haciendo es que nosotros vamos a renovar, pero tenemos que tener cierta libertad de movimiento en caso de que la propuesta de la NBA fuera la mejor o fructificara», señaló el directivo catalán sobre la posición del club. De nuevo, Laporta ha vuelto a jugar a dos bandas entre las competiciones. Una situación similar a la guerra Superliga-UEFA y en la que elegido, otra vez, al bando que representa al ‘viejo orden’.

La decisión definitiva del FC Barcelona, que seguirá vinculado a la Euroliga hasta 2036, evidencia las diferencias institucionales con el Real Madrid. Las relaciones entre los clubes están rotas por la ‘traición’ de Laporta con el proyecto de la Superliga y la beligerancia del club blanco con el ‘Caso Negreira’. Las similitudes entre el abandono de Laporta a la Superliga y a la NBA Europa no acaban. George Aivazoglou, director general de la NBA para Europa y Oriente Próximo, confirmó a Real Madrid y FC Barcelona como dos los 12 primeros participantes de la nueva competición el pasado noviembre. Apenas dos meses después, como sucedió con el proyecto que venía a cambiar el fútbol europeo, el Barça modifica sus planes y seguirá en la Euroliga.

Laporta vuelve a abandonar al Real Madrid

El Real Madrid se había erigido como uno de los líderes del desembarco de la NBA en el baloncesto europeo. Los blancos, junto a Barça, Baskonia, Anadolu Efes, Fenerbahce, Maccabi Tel Aviv, Olimpia Milán, Olympiacos, Panathinaikos, ASVEL, Bayern de Múnich y Zalgiris conforman el grupo de equipos con Licencia A de la Euroliga (aquellos que tienen garantizada su participación). La vinculación de todos ellos con la competición terminaba el próximo verano. Sólo ASVEL, Fenerbahce, Real Madrid y Barcelona no han firmado su continuidad hasta el momento. Los franceses se ‘mudarán’ a las competiciones FIBA -donde es más probable que den el salto a una futurible NBA Europa- y los turcos apuntan a seguir el mismo camino que el Barça.

El club de Concha Espina vuelve a quedar en una compleja situación, donde se debate entre pedir una wildcard (invitación) -a la espera de un desembarco futuro de la NBA- o abandonar el proyecto de la Euroliga. La continuidad confirmada de buena parte de los fundadores, sumada a las invitaciones que garantizan la presencia de Partizán, Estrella Roja, Valencia Basket, Virtus Bolonia, Dubai y Paris para las próximas temporadas; coloca en una posición de fuerza a la Euroliga en estos momentos. Con la posible llegada de la NBA a Europa de cara a la campaña 2027/28, los movimientos en los próximos meses serán decisivos de cara al futuro del baloncesto de clubes del ‘Viejo Continente’.