La doble jugarreta de Laporta al Real Madrid: del no a la Superliga… ¡a renunciar a la NBA en Europa!

Joan Laporta está dispuesto a jugársela doblemente al Real Madrid. Después del no a la Superliga, manifiesto con sus palabras en los últimos meses y sus constantes muestras de afecto a Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, el principal directivo del Barcelona proclamó estar más cerca de renovar con la Euroliga que de unirse al proyecto de la NBA en Europa, impulsado, entre otros, por el club blanco.

Así lo aseguró Laporta en su polémica comparecencia de este jueves, en la que recordó que la licencia del Barça como equipo fijo en la Euroliga acaba en junio 2026 (también la del Real Madrid) y que ve con buenos ojos firmar la propuesta de renovación por 10 años con el actual organismo del baloncesto europeo y, por tanto, de su modelo de competición.

Ya se negó a la Superliga tras asociarse con el Real Madrid y parece que va a aplicar la misma fórmula al baloncesto. Cabe recordar que George Aivazoglou, director general de la NBA, confirmó el pasado mes de noviembre a Barcelona como una de las 12 sedes con equipo participante en el torneo. Lo de Laporta no sería una traición al club blanco, que no supondría ninguna novedad, sino también fallar a la mejor competición del mundo.

«La licencia se termina en junio del 2026. Nos han propuesto renovar por 10 años. Los clubes que no renueven, pierden los derechos adquiridos como fundadores, y el Barça es uno de sus fundadores. Nosotros estamos intentando hacer entender a la Euroliga que el Barça es importante dentro de esta competición y ellos lo entienden así», dijo en un acto con el periódico La Vanguardia.

Laporta no lo tiene nada claro

«La propuesta que estamos haciendo es que nosotros vamos a renovar, pero tenemos que tener cierta libertad de movimiento en caso de que la propuesta de la NBA fuera la mejor o fructificara», añadió Laporta, confirmando su voluntad de elegir siempre en función de sus intereses.

«NBA quiere aterrizar a Europa y hacer la división de la NBA en Europa. Parece muy atractivo, el básquet del Barça, Real Madrid y muchos clubes es deficitario, y nos hacen unas propuestas que nos garantizan unos ingresos fijos muy superiores a los que estamos consiguiendo», afirmó en este sentido.

«Pero también piden que ellos gestionarán el Palau Blaugrana o incluso construirlo ellos. Pero a nosotros, ceder la gestión de todo esto, nos cuesta… Quieren una franquicia a todas las grandes ciudades de Europa, entre ellas Barcelona. Esto es un privilegio y, como club de 126 años, algo a tener en cuenta. La competición, sea cual sea del mundo, en la que estén Barça y Real Madrid, es una competición que funciona. Si esta rivalidad no existiera, la tendríamos que crear», zanjó Laporta y su vaivén de opiniones.