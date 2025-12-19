Hugo González se deja la piel en los Celtics y pone de ejemplo a Doncic: «Es un modelo a seguir»

Hugo González se está labrando su camino en la NBA a base de esfuerzo defensivo y sacrificio. El ex jugador del Real Madrid dejó una buena muestra de ello en un entrenamiento de los Boston Celtics esta semana, tras el que compareció con un visible arañazo en el cuello. Ante el asombro de los periodistas presentes, el español le quitó hierro al asunto y lo dejó en unos simples «rasguños». Hugo, junto a Egor Denim, ha sido uno de los últimos canteranos del Real Madrid en llegar a la NBA. El referente para todos ellos no podía ser otro que Luka Doncic. «Un modelo a seguir», según el de los Celtics.

Los números no hacen justicia al impacto inicial de Hugo González en el conjunto céltico. El ex merengue promedia 3,6 puntos, 2,2 rebotes y 0,5 asistencias en 11,8 minutos en cancha. El motivo es su papel en defensa, que ha encandilado a la afición de los Boston Celtics y a su cuerpo técnico. Pese a ser un rookie sin experiencia en el baloncesto estadounidense, ha ejercido como stopper en defensa y se le ha encomendado la misión de frenar a las estrellas rivales. Un nivel defensivo que el propio jugador justifica con su experiencia en Euroliga. «Es el baloncesto más táctico y mental del mundo. La presión mental y física es muy alta, para alcanzar la excelencia», ha reconocido.

Una excelencia que también exige la cantera del Real Madrid, en la que Hugo González se formó desde los nueve años hasta alcanzar el primer equipo. «Si creen que no eres interesante ya no invierten más tiempo en ti. Te ponen a prueba a una edad muy temprana. Compites con gente de España, luego de Europa e incluso de Estados Unidos… tienes que trabajar muy duro», ha explicado el de los Celtics. Sobre su etapa en el conjunto blanco también sacó su lado más autocrítico: «Quienes me han seguido saben que cometí muchos errores, muchísimos… pero han estado de mi lado».

Hugo González had a big CUT on his neck today after practice: «Putting on a fight out there. Fighting against big bodies … some scratches. That’s it.» -@CLNSMedia | Q: @NoaDalzell @RealBobManning pic.twitter.com/zBMTja1Md5 — Celtics on CLNS (@CelticsCLNS) December 18, 2025

Hugo González y el espejo de Luka Doncic

Para cualquier jugador de baloncesto que pisa la cantera del Real Madrid, Luka Doncic se ha convertido en un auténtico referente y un ejemplo de que se puede llegar a ser una superestrella de la NBA desde Valdebebas. «Para todos los canteranos del Real Madrid es una leyenda. Lo que te gustaría ser en un escenario ideal. Representa que cada chico que trabaja quiere ser como él. Básicamente, es un modelo a seguir», ha desvelado en una entrevista en los canales oficiales de los Boston Celtics.

Con Luka Doncic como estandarte en Los Angeles Lakers, Hugo González enfrenta a su referente en la cantera desde el rival histórico de los angelinos. No pudieron medirse en el primer enfrentamiento de la temporada, que el esloveno se perdió por el nacimiento de su segunda hija. Habrá que esperar al próximo 22 de febrero para el segundo duelo entre Lakers y Celtics. Un partido en el que Hugo González podría enfrentarse al reto de defender a Doncic y cerrar el círculo. En una NBA plagada de jugadores que pasaron por las instalaciones de Valdebebas como Egor Denim, Eli John Ndiaye, Tristan Vukcevic y el propio Hugo González, el esloveno sigue siendo el referente absoluto.