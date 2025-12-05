La gran noche de Hugo González con los Celtics

Hugo González sigue causando sensación en su primera temporada en la NBA. Esta madrugada culminó su mejor actuación ofensiva en el partido de los Boston Celtics contra los Washington Wizards en el Capital One Arena de la capital de Estados Unidos. El canterano del Real Madrid, de 19 años y 1,98 metros, anotó 14 puntos, con cuatro de cinco en tiros y dos de dos en triples, demostrando de que además de un gran defensor (cinco rebotes y un tapón) también es un filón atacante para los de Joe Mazzulla.

Los Celtics ganaron por 101-146, su mayor recital de la temporada que les puso quintos de la Conferencia Este de la NBA con 13 victorias y nueve derrotas. La de Hugo fue su gran noche con los de Boston, doblando su récord anotador, que estaba en siete dígitos. Lo hizo en 17:40 minutos en pista, disputando íntegro el último cuart junto al resto de suplentes.

Los de Mazzulla contaron también con la mejor versión de Derrick White (30 puntos, su marca más alta, siete rebotes y nueve asistencias). En los Celtics funcionaron todos: Jordan Walsh con 22 puntos (su mejor marca personal), Peyton Pritchard (20), Neemias Queta (17) y Afrernee Simons (16). Aun sin Jaylen Brown, que sufre una enfermedad, el equipo de Hugo González han ganado ocho de sus últimos 10 partidos. El internacional español atendió a Marca tras su brutal actuación.

Hugo González y las estadísticas

«Creo que ha habido algún momento en el que he estado jugando más contra mí que contra ellos. Estadísticamente, puede ser el mejor partido, pero creo que ha habido otros en los que he ayudado más al equipo a ganar, que es lo importante», remarcó el canterano madridista.

«Ya lo he dicho una vez: tengo la suerte de contar con un staff que me ayuda mucho y que vela por mí como jugador sin dejar de exigirme. Sabía que podía hacerlo mucho mejor de lo que lo estaba haciendo hasta ese momento y le agradezco mucho que me empuje en cualquier momento a sacar mi mejor versión», añadió.