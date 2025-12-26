Colas en Mercadona para comprar este producto: hay tres variantes y es un aperitivo sano perfecto

Los días previos al fin de año siempre dejan imágenes curiosas en los supermercados, desde carritos repletos de turrones hasta estantes vacíos de productos que, sin saber muy bien cómo, se convierten en imprescindibles. Y en estos últimos días de diciembre hay un claro protagonista en Mercadona y no es ni dulce ni festivo. Se trata del hummus, un aperitivo saludable de Mercadona que lleva días arrasando y que, según cuentan varios clientes, desaparece en cuanto reponen. No es algo nuevo que este producto tenga su público, pero el cierre del año ha disparado todavía más su demanda.

Quizá sea porque las reuniones en casa van a multiplicarse o porque muchos buscan opciones más ligeras para compensar los excesos navideños. El caso es que el hummus se ha convertido en uno de los aperitivos más buscados, hasta el punto de que algunas tiendas han registrado colas en la zona de refrigerados justo después de colocar la nueva remesa. A su precio habitual, 1,45 euros la tarrina de 240 gramos, es difícil resistirse. Mercadona sabe que este producto es uno de sus básicos para picar y lo ha reforzado con una variedad pensada para todos los gustos. Lo que comenzó como un simple hummus clásico se ha transformado en una pequeña colección que muchos ya consideran imprescindible para Nochevieja. Y es que tener tres sabores distintos sobre la mesa permite improvisar un aperitivo sano sin pasar horas en la cocina.

Colas en Mercadona para comprar este producto: hay tres variantes

El Hummus de Mercadona se ha convertido en algo imprescindible en la mesa de muchos esta Navidad. Y entre las tres versiones que vende la cadena valenciana, la clásica es la que sí o sí, ya está agotada en muchas tiendas. Se trata de una crema de garbanzos suave, equilibrada y perfecta para quienes prefieren sabores tradicionales. Es el hummus que mejor funciona para dipear con verduras, picos o nachos, y también el que más se agota cuando se acerca el fin de semana. Durante estos días, con tantas comidas improvisadas, es habitual encontrar huecos en las baldas donde debería estar esta tarrina naranja.

Además de ser versátil, muchos lo usan como base para añadir aceite de oliva, pimentón o un chorrito de limón y personalizarlo al momento. A diferencia de otros productos estrella navideños, este sirve tanto para un aperitivo como para un sándwich rápido o una tostada para empezar el día después de Nochevieja.

Hummus con pimiento de piquillo asado

Para los que buscan un toque diferente, Mercadona tiene el hummus con pimiento de piquillo asado. Esta otra versión cuenta con un punto dulce y ahumado que combina de maravilla con palitos de zanahoria, pepino o nachos de maíz. Es también uno de los que más se agota en estas fechas porque muchos lo usan como alternativa ligera a los patés tradicionales en las cenas de fin de año.

Su color rojizo y su sabor más intenso permiten servirlo tal cual, sin necesidad de añadir nada más. Basta con colocarlo en un cuenco bonito, rodearlo de verduras frescas y ya tienes un entrante vistoso que encaja tanto en la mesa de Año Nuevo como en cualquier comida durante las vacaciones.

Hummus con aceitunas de Kalamata

La tercera variante es la que más comentarios genera entre los fans de Mercadona. El hummus con aceitunas de Kalamata tiene un sabor más profundo que recuerda a un aperitivo mediterráneo. Es perfecto para quienes quieren algo distinto sin perder la esencia del garbanzo. La combinación funciona tan bien que muchos clientes llenan el carro con varias tarrinas de golpe, lo que explica por qué suele agotarse al poco tiempo.

Esta versión encaja especialmente bien en tablas con pan tostado, crudités o incluso como acompañamiento en ensaladas. Y en estas fechas, en las que las mesas se llenan de platos fríos y bandejas de picoteo, se convierte en un comodín muy útil.

Un aperitivo sano que triunfa en las reuniones de final de año

Parte del éxito de este hummus se debe a que cada vez más personas buscan opciones más equilibradas para los encuentros familiares. Después de varias comidas copiosas en Navidad, incluir un plato saludable se agradece. Además, el formato de tarrina facilita llevarlo a cualquier reunión o servirlo en cuestión de segundos.

A esto se suma su precio, 1,45 euros, que lo convierte en un producto económico y fácil de combinar con verduras, picos integrales o pan de semillas. Y aunque Mercadona repone constantemente, no es raro encontrar clientes esperando a que coloquen las nuevas unidades, sobre todo los días cercanos al fin de año.

Con tres sabores disponibles y un consumo que no deja de crecer, el hummus de Mercadona se ha colado entre los productos estrella de estas fiestas. Ya sea para preparar un picoteo rápido antes de las campanadas o para improvisar un aperitivo ligero el 1 de enero, estas tarrinas se han convertido en una solución fácil, práctica y saludable.