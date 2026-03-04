Así transforma HEINEKEN España el reparto de cerveza en el corazón de las ciudades

Hay algo mágico en los cascos históricos de nuestras ciudades. El empedrado de Santa Cruz en Sevilla, las callejuelas que rodean la Alcazaba malagueña o el pulso del Casco Viejo de Bilbao son tesoros patrimoniales que definen quiénes somos. Sin embargo, mantener viva la hostelería en estos entornos –el alma de nuestra vida social– siempre ha supuesto un desafío logístico mayúsculo. ¿Cómo hacer llegar miles de litros de cerveza a un bar en una calle donde apenas cabe un peatón sin romper el encanto, el aire o el descanso de los vecinos?

HEINEKEN España ha encontrado la respuesta no sólo cambiando sus vehículos, sino innovando en sus procesos de distribución en las ciudades. Su proyecto de logística de última milla es hoy un referente que demuestra que la gran industria puede ser más responsable y respetuosa con el entorno.

Esta iniciativa no es un movimiento aislado, sino el último eslabón de la ambiciosa estrategia ‘Brindando un Mundo Mejor’, que la compañía lleva ejecutando en nuestro país desde hace más de dos décadas con un objetivo claro: descarbonizar cada paso del camino, desde el campo hasta la barra del bar.

De Sevilla al cielo: el origen de una revolución invisible

Todo gran cambio necesita un laboratorio real, y para HEINEKEN ese lugar fue Sevilla. En el año 2021, la compañía selló una alianza con el Ayuntamiento hispalense para lanzar un proyecto piloto en el barrio de Santa Cruz, posiblemente uno de los entornos urbanos más complejos de España por su fisionomía. Lo que comenzó como un proyecto piloto se ha convertido hoy en un modelo consolidado que ya abraza a todo el casco histórico de la ciudad y al emblemático barrio de Triana.

La clave del éxito reside en una coreografía logística que evita que los grandes camiones saturen los centros urbanos. El proceso arranca en hubs o almacenes de proximidad. Estos centros logísticos urbanos actúan como pulmones: allí se recibe la mercancía y se transfiere a una flota de microdistribución mucho más ágil.

Actualmente, 23 vehículos eléctricos –diseñados específicamente para transportar barriles y cajas de cerveza– se encargan de recorrer los últimos metros, con una reducción del impacto acústico y visual.

Innovación con sello español y tecnología de vanguardia

Uno de los puntos más interesantes de este despliegue es que no se ha buscado la solución fuera de nuestras fronteras. HEINEKEN España ha apostado por el talento local, colaborando estrechamente con la start-up andaluza Scoobic. Juntos han desarrollado los vehículos eléctricos que hoy vemos repartir Cruzcampo, Heineken, El Águila o Amstel por el centro de nuestras ciudades.

Estos vehículos no son simples motos; son herramientas de ingeniería pensadas para responder a la realidad del reparto urbano: ligeras, estrechas y con una capacidad de carga optimizada que minimiza los viajes innecesarios.

Esta apuesta por la innovación tecnológica se traduce en beneficios que van mucho más allá del medio ambiente. Al reducir drásticamente el peso de los vehículos que transitan por las zonas históricas, se protege el pavimento y se minimizan los riesgos operativos en calles con alta densidad de peatones. Es, en esencia, una logística que cuida el patrimonio mientras cumple su función comercial.

Este éxito sevillano ha servido de espejo para otras capitales, y hoy ciudades como Bilbao y Málaga ya disfrutan de este sistema de reparto 100% eléctrico, exportando un modelo de convivencia que sitúa a España a la vanguardia de la logística verde europea.

Un compromiso que nace en la fábrica y termina en el enfriador

Para entender la importancia de este proyecto de última milla, hay que mirar el cuadro completo. HEINEKEN España no sólo se preocupa por cómo llega la cerveza al bar, sino por cómo se ha elaborado. Desde finales de 2025, la compañía alcanzó un hito histórico: todas sus cervezas, cider y tintos de verano se producen utilizando 100% energía renovable (eléctrica y térmica) en sus cuatro fábricas de Sevilla, Madrid, Valencia y Jaén.

Pero el viaje de la sostenibilidad no se detiene cuando el repartidor entrega el barril. La compañía entiende que su cadena de valor es una responsabilidad compartida con el hostelero. Por ello, este esfuerzo logístico se complementa con la instalación de cientos de miles de enfriadores ecoeficientes en los establecimientos de toda España.

Estos equipos no sólo reducen las emisiones indirectas, sino que suponen un alivio real en los costes operativos para los dueños de los bares, un sector clave para nuestra economía que encuentra en la cervecera un aliado tecnológico.

Horizonte 2040

Mirando al horizonte, la estrategia de HEINEKEN es clara: alcanzar las cero emisiones netas en toda su cadena de valor para el año 2040 a nivel global. El proyecto de última milla es la prueba física de que este objetivo es alcanzable si se combina la inversión —más de 80 millones de euros movilizados junto con sus partners en su plan de descarbonización de producción— con la colaboración público-privada y el respeto por el entorno social.

Cuidar de los centros históricos no es sólo una cuestión estética; es una cuestión de respeto por el entorno y quienes lo habitan. Al eliminar el ruido y los humos del reparto, la cervecera no sólo entrega un producto, sino que contribuye a que nuestras ciudades sean espacios más respirables, amables y habitables.