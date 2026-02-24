1906 Red Vintage, la edición limitada de ‘Fugaces’, la Cerveza de Bodega efímera de Hijos de Rivera

Hijos de Rivera presenta una nueva propuesta dentro de Fugaces, su proyecto de Cerveza de Bodega que pone en valor la autenticidad y frescura de sus cervezas sin pasteurizar recién salidas de fábrica. La protagonista en esta ocasión es Red Vintage, una de las recetas más emblemáticas de la cervecera reinterpretada en su versión más fugaz y exclusiva.

Se trata de la segunda edición que se elabora dentro de Fugaces, tras el lanzamiento de la cerveza Estrella de Navidad. Además, la compañía tiene previsto realizar cinco lanzamientos más a lo largo de este año, reforzando así el carácter dinámico y experimental de proyecto.

Bajo este formato, cada mes estarán disponibles tanques de 250 litros de cerveza efímera en 13 locales repartidos por ciudades como Vigo, A Coruña, Santiago de Compostela, Lugo, Viveiro, Gijón, Donostia, Berriozar, Madrid y Badajoz. Esta propuesta convierte cada lanzamiento en una oportunidad irrepetible para los amantes de la cerveza de descubrir recetas singulares en su máximo esplendor.

Red Vintage es una cerveza intensa pero equilibrada que recupera la receta histórica de la Especial Extra o La Colorada. Se elabora siguiendo pautas tradicionales con agua de A Coruña, maltas pilsen y tostada, maíz, lúpulo nugget y levadura seleccionada. Su color oro viejo brillante anticipa un aroma maltoso con notas dulces a caramelo y un sabor que combina un amargor equilibrado y un ligero postgusto picante. Servida en formato bodega y sin pasteurizar, Red Vintage permite disfrutar plenamente de todos sus matices y aromas, ofreciendo una experiencia auténtica y diferencial.

A través de Fugaces, Hijos de Rivera reafirma su apuesta por la innovación, el saber hacer artesano y el servicio a los clientes de Cerveza de Bodega, acercando al consumidor propuestas únicas que solo pueden disfrutarse durante un tiempo limitado. La Cerveza de Bodega viaja siempre en frío desde la fábrica hasta el local y se sirve sin pasteurizar lo que permite conservar intactas sus propiedades organolépticas. Además, al prescindir de envases este formato contribuye a reducir el impacto ambiental y se presenta como una alternativa más sostenible.

La iniciativa pone en valor un modelo que ya está presente en más de 2.000 locales de España, donde los consumidores pueden disfrutar de Cerveza de bodega Estrella Galicia y 1906 en su mejor versión. Con Fugaces, la compañía amplía este compromiso ofreciendo nuevas propuestas efímeras que muestran todo el potencial del formato de Cerveza de bodega.

Locales donde estará disponible el tanque de Red Vintage:

La Porchaba, Calle Oporto 11, A, Vigo

Sampaio Matogrande, Calle Enrique Mariñas Romero 2, Bis, A Coruña

La Galiciana, Calle Gómez Ulla 1, Santiago de Compostela

Ho Gruf, Plaza Campo Castelo 30, Lugo

La Conservera, Calle Lavandeiras s/n, Celeiro (Viveiro)

Lúpulo, Avenida del Molinón S4, Gijón

Campus Rugby, Paseo Bera Bera 210, Donostia

Garrison, Plaza República Saharaui 13, Berriozar

Catalina Chamberí, Plaza Chamberí 2, Madrid

3 Campanas, Plaza de la Soledad 11, Badajoz

La Tita, Plaza Compostela 17, Vigo

La Cervecería, Calle Concepción Arenal 10, A Coruña

Ultramar, Calle Padre Amoedo Carballo, 3, Pontevedra