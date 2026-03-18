Un nuevo informe de Tragsa admite que Jésica no fichó nunca: «Dejadla en paz», es la «sobrina de Koldo»

La investigación interna del Grupo Tragsa sobre la contratación de Jésica Rodríguez en Tragsatec ha dejado una conclusión inequívoca: la trabajadora no registró ni un solo fichaje durante los seis meses que duró su contrato, entre el 2 de marzo y el 1 de septiembre de 2021, y cuando los responsables de la empresa pública intentaron reclamarle ese cumplimiento, recibieron una orden para que «la dejaran en paz».

La documentación remitida al Tribunal Supremo incluye un hallazgo que no figuraba en los informes anteriores: Virginia Barbancho, la responsable técnica del proyecto, elaboró una cronología manuscrita de los hechos en el mismo momento en que ocurrieron, y en ella anotó con precisión quirúrgica lo que Ignacio Zaldívar, director del proyecto en ADIF, le comunicó el 28 de enero de 2021 en una llamada telefónica: «J. Rodríguez es sobrina de Koldo, y explica que Koldo es un asesor directo del Ministro. La Presidenta de ADIF está muy enfadada con esto, pero no hay más remedio que contratarla».

Pantallazo del documento «Cronología JR.docx», recuperado del ordenador corporativo de Barbancho.

Al día siguiente, el 29 de enero, Barbancho anotó en el mismo documento: «Conversación con Caridad en la que le informo de todo lo que me ha contado I. Zaldívar.» Caridad es María Caridad Martín Palacios, gerente de Desarrollo Rural y Política Forestal de Tragsatec, afín al PP y cabeza de turno en el caso. En sus declaraciones ante la Unidad de Cumplimiento ha negado haber sido informada de esa vinculación familiar desde el principio.

El informe, firmado el 16 de septiembre de 2025 por la responsable de Cumplimiento Normativo y el peritaje informático elaborado por la empresa Evidentia —contratada mediante concurso público y actuante ante notario— han llegado ahora a la Sala Segunda del Supremo.

La cronología fue recuperada por los peritos informáticos de Evidentia de las carpetas borradas del ordenador corporativo de Barbancho. Los archivos habían sido eliminados los días 6, 11 y 20 de marzo de 2025, es decir, en los días inmediatamente posteriores a la declaración de Jésica como testigo ante el Supremo, que tuvo lugar el 27 de febrero de 2025.

Las carpetas borradas llevaban nombres de factura tan esclarecedora como «Documentacion JR_v1», «INVESTIGACIÓN», «CONTRATACIÓN» y «SEGUIMIENTO». Al encontrarse en la papelera de reciclaje, todos los archivos han podido recuperarse íntegramente.

Contratación irregular

El primer correo en el que Zaldívar propuso a Jésica para su contratación está fechado el 26 de noviembre de 2020. En él adjuntaba varios currículums, entre ellos el de ella, para cubrir puestos con cargo al contrato de «Servicio de Asistencia para el Apoyo a la Gestión Presupuestaria en Adif Alta Velocidad para el periodo 2019-2021». El correo terminaba con una frase aparentemente inocua: «Cuando puedas lo comentamos.» La cronología de Barbancho explica lo que ocurrió en esa llamada.

Pantallazo del correo de Zaldívar del 26 de noviembre de 2020, con los currículums adjuntos.

La vacante se creó en diciembre de 2020 y se publicó en cuatro ocasiones. Jésica se inscribió el 1 de febrero de 2021 a las 17:45 horas, obtuvo la máxima puntuación en el cuestionario inicial —45 sobre 145— y superó la prueba competencial con un 7 sobre 10. Sin embargo, la entrevista técnica obligatoria no consta en el sistema PeopleSoft, lo que el informe califica de incumplimiento expreso de las instrucciones de la Dirección de Recursos Humanos.

El cuadro de contrataciones que Barbancho gestionaba en un documento Excel y que enviaba exclusivamente a Caridad recoge, en la columna de observaciones junto al nombre de JRG, la anotación que lo resume todo: «Sobrina Ministro». Barbancho envió ese documento el 16 de febrero de 2021, y una versión actualizada el 22 del mismo mes. En ambas figuraba la anotación. En la columna contigua, el estado: «Lista para contratar».

Pantallazo del Excel «CUADRO CONTRATACIONES.xlsx» con la celda «Sobrina Ministro» visible]

Ese mismo 13 de enero de 2021, Caridad había respondido a un correo del subdirector Francisco José Masedo sobre la vacante con una frase que describe la realidad del encargo sin ambages: «Esta es la vacante de los administrativos de Ignacio Zaldívar. Nos da él siempre los perfiles.»

El contrato se firmó el 1 de marzo de 2021. Desde el primer día, no fichó. El 5 de marzo, Barbancho solicitó al controller Sergio Bote el acceso al sistema de fichaje KELIO para la trabajadora, especificando en el mensaje que «de momento va a hacer Régimen Domiciliario».

El 2 de marzo, primer día de contrato, Jésica le escribió a Barbancho por WhatsApp que no podía conectarse a la extranet. Ese mismo día ella replicó: «No, hoy estoy teletrabajando.»

El 6 de abril, Barbancho avisó a Bote de que Jésica «no ha fichado ni un solo día en el mes de marzo». Bote respondió que debía avisar a Caridad. Barbancho contestó que «hablará con ella». En mayo llegó el golpe de gracia: Caridad recibió un correo reenviado de Zaldívar en el que se indicaba que «Hay un tal Sergio Bote molestando a Jéssica, que lo paren». Caridad reenvió el mensaje a Barbancho con la nota: «Lo vemos el lunes.» Desde ese momento, nadie volvió a reclamar a Jésica que fichara.

El listado oficial del sistema KELIO, incorporado como prueba al informe pericial con valor notarial, muestra para cada jornada laboral de los seis meses de contrato la misma secuencia lacónica junto al nombre de Jésica Rodríguez García: «Entrada: 0:00. Salida: 0:00. Efectuado: 0:00.» Ciento ochenta y tres días en blanco. El sistema lo registraba. Los informes de anomalías llegaban mensualmente por correo electrónico a los altos cargos, que han declarado que los recibía pero que «no los abre ni revisa el contenido porque no conoce a la mayoría de las personas.»

Parte de trabajo de Jésica Rodríguez sin fichajes.

En paralelo, ADIF certificaba cada mes que Jésica había realizado «la unidad completa del mes» y que estaba «asignada a Presidencia». Esas certificaciones las firmaba primero Zaldívar y después Caridad.

El caso de Jésica Rodríguez García se enmarca en un patrón más amplio que la investigación ha documentado con detalle: entre 2017 y 2024, Ignacio Zaldívar envió a Tragsatec un total de 102 currículums para cubrir puestos en los proyectos vinculados a ADIF. Todo el personal finalmente incorporado en la vacante investigada provenía de INECO, donde había desempeñado funciones similares para el mismo cliente.

El último dato que aportan los documentos no está en ningún correo oficial. Aparece en la declaración de un trabajador controller, quien recuerda que, tiempo después, en una conversación informal, fue Caridad quien le reveló la identidad de Jésica con una demoledora: «¿Te acuerdas de esto? Era la novia de Ábalos». El Supremo tiene ahora esa frase, los 183 días sin fichar, el Excel con la anotación, la cronología que Barbancho intentó borrar y las actas notariales que lo certifican todo. La papelera de reciclaje, en este caso, no fue suficiente.