La comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo tenía previsto interrogar este lunes a Jésica Rodríguez, la ex pareja del ex ministro José Luis Ábalos que reconoció el pasado febrero en el Tribunal Supremo haber sido contratada y cobrar de dos empresas públicas, Ineco y Tragsatec, pero no haber realizado trabajo alguno. Sin embargo, la joven ha dado plantón a la Comisión por motivos médicos.

«Es evidente que la señora Jésica Rodríguez García no está, porque acaba de comunicar hace unos cuantos minutos que no comparece, alegando una cuestión… ha presentado una documentación respecto a su estado de salud», ha informado el presidente de la Comisión, Eloy Suárez (PP). Fuentes parlamentarias apuntan a problemas de salud mental y señalan que Jésica ha presentado ante el Senado un «parte médico».

Al término de la comisión, el presidente Eloy Suárez ha señalado que la Mesa estudiará el parte médico presentado por Jésica, ya que si «no es válido», darán traslado a la Fiscalía de la ausencia de la compareciente por si hubo «desobediencia». La joven estaba obliga por ley a acudir a la comisión de investigación. Además, desde la Presidencia de la Comisión se ha informado de que Jésica será citada de inmediato al Senado en cuanto supere la enfermedad.

Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han sostenido que fue el ex asesor de Ábalos, Koldo García, quien «se prevalió de su relación» con el ex ministro para que Adif contratara a Jésica. El operador ferroviario actuó como una especie de subcontrata de Ineco y Tragsatec, todas ellas empresas públicas.

Según los mensajes intervenidos, «Jésica Rodríguez no habría asistido a su puesto de trabajo en Ineco» si no fuese por intermediación del ex asesor de Ábalos, quien le dijo que, tras un primer encuentro, no tenía que volver a acudir a su puesto de trabajo.

Rodríguez declaró el pasado febrero como testigo ante el juez del Supremo que investiga el caso Koldo. Entonces dijo que asumía que Ineco y Tragsatec la habían contratado por mediación de Ábalos. De la misma manera, comentó que asumía que el piso de la madrileña Plaza de España donde estuvo viviendo tres años lo pagaba el exministro.

Jésica acudió al Supremo

Cuando Jésica declaró en el Supremo el pasado 27 de febrero, la ex novia de Ábalos llegó a la sede del Alto Tribunal pertrechada con abrigo y grandes gafas de sol negras, visiblemente compungida. Primero, estuvo vinculada a Ineco durante dos años sin cumplir con sus obligaciones laborales entre 2019 y 2021, y acto seguido fue enchufada de nuevo durante seis meses en Tragsatec.

Precisamente, la semana pasada, en la última comparecencia de esta comisión de investigación, la ex pareja de Koldo García, Patricia Uriz, acudió con unas gafas de sol y un pañuelo cubriéndole la cabeza y parte del rostro, acogiéndose a su derecho a no declarar por su condición de investigada en la causa judicial, informó Ep.

El pasado viernes, OKDIARO publicó conversaciones de Jésica con Koldo García donde la joven le trasladaba su malestar por la situación incómoda de su enchufe en Ineco. «Yo nunca he trabajado en horario», le decía al ax asesor de Ábalos después de que una tercera persona de la empresa pública le preguntara sobre su empleo, por el que cobraba sin hacer nada.

La transcripción de uno de estos audios es la siguiente: «Últimamente están un poco estúpidos, me están haciendo mandar el parte todas las semanas, he tenido ya que pedir qué días quiero de vacaciones. Me dice es que ya hemos empezado con la semana de horario laboral de jornada de verano, muy bien Joseba, es que yo nunca he trabajado con una jornada de verano; entonces yo no he caído en que estamos en junio y hay ciertas cosas que me las tienes que decir, tío, es que no sé, yo me quedo un poco flipando».

Y prosigue: «La pava esta ahora quiere que le diga si voy a trabajar o no voy a trabajar a la oficina, qué días voy a trabajar a la oficina, por qué no voy a trabajar a la oficina, que le verifique otra vez las vacaciones que he cogido y no sé qué más hay también en el mail».