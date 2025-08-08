Una ONG pide investigar a los bañistas que frenaron a inmigrantes: «Se creen salvadores de la patria»

La ONG Extranjeristas en Red ha solicitado este jueves a la Fiscalía que investigue por la presunta comisión de un delito de detención ilegal a los bañistas que retuvieron en la playa a varios inmigrantes marroquíes recién llegados en una narcopatera a la costa de Granada.

La ONG denuncia que algunos bañistas «se abalanzaron y persiguieron» a los inmigrantes «hasta retenerlos por la fuerza y contra su voluntad». «Se creen a sí mismos buenos ciudadanos y salvadores de la patria, pero es muy posible que hayan cometido un delito de detención ilegal, y debe caer sobre ellos, por mucho que seguramente aleguen ignorancia, todo el peso de la ley», recalca la organización.

Los hechos se produjeron el pasado domingo, sobre las 14:00 horas, cuando una lancha neumática desembarcó en la playa del Sotillo, en Castell de Ferro, a plena luz del día y ante la desconcertante mirada de cientos de bañistas. Los inmigrantes se lanzaron al agua a escasos metros de la orilla y nadaron hasta ella para luego salir corriendo entre sombrillas y toallas. Algunos de los bañistas frenaron su huida y los retuvieron hasta la llegada de las autoridades. «¡Que lo dejes!», gritan otros. La escena fue recogida en varios vídeos que circularon rápidamente por redes sociales. Otros inmigrantes fueron localizados horas más tarde, después de atravesar zonas de tráfico, campings y propiedades privadas.

🔴 Bañistas a la carrera para detener a los inmigrantes llegados a Castell de Ferro: así actuaron algunos ciudadanos que estaban en la playa cuando se produjo el desembarco 📲 Más información, en https://t.co/n9cloVmYmZ#Granada #Sucesos #Castell #Inmigrantes #Inmigración pic.twitter.com/d2aOu1dQz9 — 101TV Granada (@101tvGranada) August 4, 2025

La Guardia Civil, que tiene su cuartel muy cerca de esta playa, detuvo a ocho adultos y un menor, todos ellos marroquíes. Fueron trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) del puerto de Motril. La narcopatera, de unos 15 metros de eslora y dos motores de alta potencia, se dio la vuelta y se adentró mar adentro a gran velocidad. A los mandos de la embarcación iban al menos otras tres personas.

En un comunicado, Extranjeristas en Red señala que la actuación de los bañistas sólo la puede realizar una autoridad «con suficiente representación del Estado y motivos justificados», y denuncia que este tipo de acciones podrían vulnerar el derecho fundamental a la libertad de movimientos.

La ONG considera que es «turno» del Derecho y de las instituciones «frente a la barbarie de tomarse la justicia por su mano», y ha instado a la Fiscalía de Granada a abrir diligencias de investigación penal para identificar a los responsables y presentar, en su caso, la correspondiente querella ante la autoridad judicial. «Que no tenga que ser la ciudadanía quien le marque el camino de la ley», añade la entidad.

Desde la organización apuntan que años atrás «los veraneantes ayudaban y daban agua a los inmigrantes exhaustos». Por ello llaman a una «reflexión profunda» sobre «qué está conduciendo a que unos supuestos patriotas se crean con la autoridad, la legitimidad y la fuerza que no tienen legalmente, ni para detener a inmigrantes ni para hacer lo que quieran a quien no encaje con su alterado juicio».

«Quien ha sido confundido o se ha dejado engañar por el discurso de la criminalización del inmigrante ha caído en la trampa de cometer, presuntamente, un delito; tanto que puede criticarse a las fuerzas de seguridad su negligencia por no haberles detenido en ese momento junto a los inmigrantes», sentencian.