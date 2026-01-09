El presidente y líder del PP, Alberto Núñez Feijóo ha manifestado en el transcurso de su declaración en calidad de testigo ante la juez que instruye la causa de la DANA de Valencia, Nuria Ruiz Tobarra, que a él le sorprendió que se le llamara a testificar en la causa cuando en la tragedia, el entonces presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, se comunicó también con personas del Gobierno que eran competentes en ese tipo de emergencias y, precisamente, a esas personas, la magistrada no las ha llamado a declarar.

Alberto Núñez Feijóo se ha manifestado así en respuesta a una pregunta de la representación de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA. Es decir, la acusación particular que había solicitado su comparecencia en calidad testigo en esta causa que ahora se ha producido. El Ministerio Fiscal no ha efectuado pregunta alguna en su turno.

Se da la circunstancia de que la juez ha rechazado a través de diferentes autos la posibilidad de imputar en la causa o llamar en calidad de testigos, entre otros, al propio presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez. De hecho, sólo la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, el responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, y el responsable de la Agencia Española de Meteorología (AEMET) han declarado en la causa y en calidad de testigos.

Tanto la AEMET como la CHJ son agencias dependientes del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que el día de la DANA dirigía, en calidad de ministra, la hoy vicepresidenta primera y Comisaria de la Competencia de la Comisión Europea, Teresa Ribera, que tampoco ha sido llamada a declarar.

Este ha sido uno de los momentos más destacado de la declaración de Alberto Núñez Feijóo. Esa declaración ha arrancado a primera hora de este viernes (09:30). Y se ha producido de modo telemático. En concreto, Feijóo ha declarado desde su despacho del Congreso de los Diputados. Para ello, había recibido la pertinente autorización de la juez el pasado 29 de diciembre, a través de un auto y en respuesta a una petición del propio Feijóo.

Otro momento destacado se ha producido cuando Feijóo respondía a una pregunta de la asociación antes citada y, en su respuesta, ha comenzado a recordar que las previsiones meteorológicas de la AEMET en ningún caso preveían los 800 litros que finalmente cayeron aquel trágico 29 de octubre de 2024. En ese momento, la juez lo ha interrumpido bajo el argumento de que se estaba yendo de la pregunta. Antes, Feijóo había dejado claro que las decisiones en una emergencia las toman los órganos pertinentes.

El presidente del PP ha declarado también que su primer mensaje con Carlos Mazón fue a las 19:59 horas de aquel 29 de octubre. Y que remitió otro, en los mismos términos al presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, a las 20:01 horas. Y un tercero, al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. En este caso, a las 20:31 horas. Mazón, Page y Moreno eran los presidentes de las tres Autonomías que podían estar afectadas por las riadas.

Feijóo escribió a los tres presidentes autonómicos en cuanto le fueron llegando las informaciones que alertaban de la situación. Por contra, el primer mensaje de Sánchez a Carlos Mazón llegó a las 22:51 horas. Es decir, casi tres horas después del de Feijóo al entonces presidente valenciano que, recordemos, fue a las 19:59 horas. Es decir, que Feijóo fue el primer líder nacional en interesarse por los efectos de la DANA de Valencia. Y lo hizo tres horas antes que Sánchez.

Además, también ha dejado claro el líder popular que él fue informado en tiempo real desde el mismo momento en que se interesó por la situación en Valencia, a las 19:59 horas. Una información que se sustenta en el hecho de que Mazón le remitió 23 comunicaciones en poco más de tres horas. Esa información en tiempo real se produjo desde el martes a las 19:59 horas. Y no desde el lunes, como por error dijo en su primera declaración, dado que el 29 de octubre, el día de la DANA, fue el martes que siguió a ese lunes mencionado por error.