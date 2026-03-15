Así es el exclusivo menú de la cena de los Premios Oscar 2026: diseñado por el chef Wolfgang Puck

Después de 32 años a cargo de preparar el menú que se servirá en la gala de los Oscar, el chef austriaco Wolfgang Puck, junto a su hijo Byron, presenta una propuesta gastronómica que incluye 60 kilos de carne japonesa. Tras la edición número 98 de los premios, las estrellas de Hollywood disfrutarán de la cena del Baile del Gobernador en la terraza del Dolby Theatre.

Uno de los platos estrella del menú es el famoso pastel de pollo, una especialidad de la familia Puck que conquistó el paladar del príncipe Alberto de Mónaco. «Vino a los Óscar, comió el pastel de pollo y dijo: «Vamos a abrir un restaurante en Montecarlo para servir este pastel de pollo»», indicó a EFE Wolfgang Puck.

Menú de la cena de los Premios Oscar 2026

Un banquete diseñado por Wolfgang Puck, el chef al mando del banquete desde hace 32 años. Junto con Byron Puck, su hijo y socio, elaborará más de 30 platos, entre ellos el famoso pollo cubierto de hojaldre, además de un paté en costra, unos tacos vegetarianos, una mousse de cangrejo y pizzas de dos sabores muy originales: de ensalada césar y de ensalada griega.

«Muchísimas de las personas que vienen al baile cada año son las mismas, por eso necesitamos algo nuevo, año tras año», argumentó el chef. Además, habrá una barra de sushi con cinco chefs especializados. Será una noche llena de manjares, y los invitados podrán elegir entre carnes, pastas, platos austríacos, comida japonesa y recetas veganas. Todas las materias primas son de la mejor calidad y han sido cuidadosamente seleccionadas para la ocasión: carne de waygy importada de Japón, salmón ahumado, trufa negra o caviar, entre otros.

«Puedes elegir comida japonesa, austríaca, o elegir el mejor filete. Puedes disfrutar de toda una variedad de platos, pastas, comida vegana y demás», comentó el chef.

Como el año pasado, una de las bebidas protagonistas de la noche será el sake; Puck eligió la variedad Blue 23 de la marca Dassai. También habrá 1.000 botellas de tequila premium de Don Julio y Lorenzo Antinori; el cofundador del Bar Leone de Hong Kong, viajará especialmente para la ocasión a Los Ángeles para elaborar cinco cócteles exclusivos realizados con sabores de México ede Italia.

Para el postre del menú de la gala de los Oscar, Puck convocó a Kamel Guechida, jefe de repostería en Spago, uno de sus restaurantes más exitosos en Los Ángeles. La elección para cerrar la gala es el helado de vainilla, mazapán, frutilla, pistacho, stracciatella y avellana. Asimimo, cada invitado tendrá su mini Oscar de chocolate bañado en oro. En esta edición, se van a preparar 6.000 unidades bajo el mando de Garry Larduinat, el chef ejecutivo de postres de Puck. Cada pieza cuenta con chocolate al 70% y un baño realizado con extracto de limón, triple sec y polvo de oro.

«Es tan difícil ganar un Óscar», comentó el chef Garry Larduinat. «Por eso llevarse uno de chocolate a casa es algo muy especial», agregó.

Wolfgang Puck

Puck nació en Austria y comenzó a cocinar junto a su madre desde muy joven. Su madre, también chef, lo animó e inspiró su pasión por la comida, y comenzó su formación profesional cuando tenía 14 años; trabajó en algunos de los mejores restaurantes de Francia, incluyendo Maxim’s en París, el Hotel de Paris en Mónaco y L’Oustau de Baumanière en Provenza, galardonado con 2 estrellas Michelin. A los 24 años, Wolfgang siguió el consejo de un amigo y se mudó a Estados Unidos. Su primer trabajo fue en el restaurante La Tour en Indianápolis, donde trabajó de 1973 a 1975.

En 1975, Wolfgang llegó a Los Ángeles y rápidamente llamó la atención de la élite de Hollywood como chef de Ma Maison en West Hollywood.

Tras dejar Ma Maison, en 1982 Wolfgang abrió su primer restaurante insignia, Spago. Ubicado en West Hollywood en Sunset Strip, sus primeros platos característicos, como pizzas con salmón ahumado y caviar, y cordero bebé de Sonoma con verduras estofadas y romero, pusieron a Wolfgang y a Spago en el mapa gourmet internacional. Wolfgang y Spago recibieron muchos reconocimientos durante sus 18 años en West Hollywood.

En 1983, tras el éxito de Spago, Wolfgang abrió Chinois on Main en Santa Mónica, donde fusionó sabores asiáticos y productos de Koreatown, Chinatown y Thai Town con su cocina francesa y californiana en un entorno de alta cocina.

Después de 15 años en West Hollywood, en 1997 Wolfgang trasladó Spago a un elegante local en Canon Drive, en Beverly Hills. Su menú abrió nuevos horizontes, con una combinación de clásicos actualizados de Spago y platos innovadores. En 2006, Wolfgang abrió CUT, un elegante y contemporáneo asador en el reconocido Beverly Wilshire, un hotel Four Seasons. Hoy en día, los restaurantes Wolfgang Puck Fine Dining se pueden encontrar en Las Vegas, Beverly Hills, Maui, Londres, Nueva York, Singapur, Budapest, Estambul, Bahréin y Arabia Saudita.

¿Qué te parece el menú que se servirá en la gala de los Oscar 2026?