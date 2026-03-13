Premios Oscar 2026: fecha, presentadores, dónde se hacen, nominadas, categorías y más

Ya no queda nada para la gran fiesta del cine estadounidense y mundial: la ceremonia de los premios Oscar 2026. En OKDIARIO te contamos todo lo que debes saber de la celebración más importante de la industria de Hollywood. ¿Cuándo son los Oscar 2026? ¿Dónde son? ¿Cuáles son los nominados? ¿Quién presenta la gala? ¿Cuáles son las películas favoritas para ganar este año? ¿España, con Sirat, tiene alguna posibilidad, con dos nominaciones, de llevarse alguna estatuilla dorada?

Cuándo son los Premios Oscar 2026

Los premios Oscar 2026 se celebran el domingo 15 de marzo de 2026. Se trata de la 98.ª edición de los galardones que otorga la Academia de cine de Hollywood y comenzará a las 19:00 en la costa este de EE. UU., lo que corresponde aproximadamente a las 00:00 de la madrugada del 16 de marzo en España.

Dónde se celebra la gala de los Oscar 2026

La gala de los premios Oscar 2026 se celebrará, como de costumbre, en el Dolby Theatre de Los Ángeles, donde la industria del cine se reunirá de nuevo para premiar a las mejores películas del año.

Quién presenta la gala de los Oscar 2026

El cómico Conan O’Brien, toda una leyenda de la televisión de Estados Unidos, repite como maestro de ceremonia de la gala por segundo año consecutivo.

Además, se han confirmado los siguientes actores que se harán cargo de entregar los Oscar 2026: Adrien Brody, Javier Bardem, Kieran Culkin, Chris Evans, Chase Infiniti, Mikey Madison, Demi Moore, Kumail Nanjiani, Maya Rudolph, Zoe Saldaña, Will Arnett, Priyanka Chopra Jonas, Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Paul Mescal, Gwyneth Paltrow, Rose Byrne, Nicole Kidman, Jimmy Kimmel, Delroy Lindo, Ewan McGregor, Wagner Moura, Pedro Pascal, Bill Pullman, Lewis Pullman, Channing Tatum y Sigourney Weaver. Además, Matt Berry será el locutor.

Todas las nominaciones y categorías de los Oscar 2026

Mejor Película

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

El agente secreto

Valor sentimental

Los pecadores

Train Dreams

Mejor Director

Chloé Zhao por Hamnet

Josh Safdie por Marty Supreme

Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra

Joachim Trier por Valor sentimental

Ryan Coogler por Los pecadores

Mejor Actriz Principal

Emma Stone por Bugonia

Jessie Buckley por Hamnet

Rose Byrne por Si pudiera, te daría una patada

Kate Hudson por Sung Sung Blue

Renate Reinsve Valor sentimental

Mejor Actor Principal

Timothée Chalamet por Marty Supreme

Leonardo DiCaprio por Una batalla tras otra

Ethan Hawke por Blue moon

Michael B. Jordan por Los pecadores

Wagner Moura por El agente secreto

Mejor Actriz de Reparto

Elle Fanning por Valor sentimental

Inga Ibsdotter Lilleaas por Valor sentimental

Amy Madigan por Weapons

Wunmi Mosaku por Los pecadores

Teyana Taylor por Una batalla tras otra

Mejor Actor de Reparto

Benicio del Toro por Una batalla tras otra

Jacob Elordi por Frankstein

Sean Penn por Una batalla tras otra

Stellan Skarsgård por Valor Sentimental

Delroy Lindo por Los pecadores

Mejor Casting

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

El agente secreto

Los pecadores (Sinners)

Mejor Película Internacional

El agente secreto – Brasil

Un simple accidente – Francia

Valor sentimental – Noruega

Sirat – España

La voz de Hind – Túnez

Mejor Película de Animación

Arco

Elio

Kpop Demon Hunters

Little Amelie or the Character of Rain

Zootopia 2

Mejor Documental

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

Mejor Montaje

F1

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

Mejor Fotografía

Frankenstein

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Los pecadores

Sueño de trenes

Mejor Guion Adaptado

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Sueños de trenes (Train Dreams)

Mejor Guion Original

Blue Moon

Un simple accidente

Marty Supreme

Los Pecadores

Mejor Sonido

Sirat

F1

Frankestein

Una Batalla tras otra

Sinners

Mejor Banda Sonora

Bugonia

Frankestein

Hamnet

Una batalla tras otra

Sinners.

Mejor Canción Original

Dear Me de Diane Warren: Relentless

Golden de Kpop Demon Hunters

I Lied To You de Los pecadores

Sweet Dreams of Joy de Viva Verdi!

Train Dreams de Train Dreams

Mejor Diseño de Producción

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Los pecadores

Mejor Diseño de Vestuario

Avatar Fuego y ceniza

Marty Supreme

Hamnet

Los Pecadores

Mejor Maquillaje y Peluquería

Frankenstein

Kokuho

Los pecadores

The Smashing Machine

La hermanastra fea

Mejores Efectos Visuales

Avatar: Fire And Ash

F1

Jurassic World Rebirth

The Lost Bus

Sinners

Mejor Corto Ficción

Butcher’s stain

A friend of Dorothy

Jane Austen’s period drama

The singers

Two people exchanging saliva

Mejor Corto de Animación

Butterfly

Forevergreen

The girl who cried pearls

Retirement plan

The three sisters

Mejor Corto Documental

All the empty rooms

Armed only with a camera: the life and death of brent renaud

Children no more

The Devil is busy

Perfectly a sterangeness

Las películas favoritas a los Oscar 2026

La película más nominada de la historia de los Oscar 2026 es Los pecadores (The sinners) con 16 candidaturas, por lo que es la favorita junto a Una batalla tras otra. La española Sirat tiene dos nominaciones, Mejor película de habla no inglesa y Mejor sonido, y tiene posibilidades en esta última categoría.