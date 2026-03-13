Premios Oscar 2026: fecha, presentadores, dónde se hacen, nominadas, categorías y más
¿Qué películas parten como grandes favoritas?
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¿Cuánto dura la gala de los premios Oscar y cuál es el orden de entrega?
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Ya no queda nada para la gran fiesta del cine estadounidense y mundial: la ceremonia de los premios Oscar 2026. En OKDIARIO te contamos todo lo que debes saber de la celebración más importante de la industria de Hollywood. ¿Cuándo son los Oscar 2026? ¿Dónde son? ¿Cuáles son los nominados? ¿Quién presenta la gala? ¿Cuáles son las películas favoritas para ganar este año? ¿España, con Sirat, tiene alguna posibilidad, con dos nominaciones, de llevarse alguna estatuilla dorada?
Cuándo son los Premios Oscar 2026
Los premios Oscar 2026 se celebran el domingo 15 de marzo de 2026. Se trata de la 98.ª edición de los galardones que otorga la Academia de cine de Hollywood y comenzará a las 19:00 en la costa este de EE. UU., lo que corresponde aproximadamente a las 00:00 de la madrugada del 16 de marzo en España.
Dónde se celebra la gala de los Oscar 2026
La gala de los premios Oscar 2026 se celebrará, como de costumbre, en el Dolby Theatre de Los Ángeles, donde la industria del cine se reunirá de nuevo para premiar a las mejores películas del año.
Quién presenta la gala de los Oscar 2026
El cómico Conan O’Brien, toda una leyenda de la televisión de Estados Unidos, repite como maestro de ceremonia de la gala por segundo año consecutivo.
Además, se han confirmado los siguientes actores que se harán cargo de entregar los Oscar 2026: Adrien Brody, Javier Bardem, Kieran Culkin, Chris Evans, Chase Infiniti, Mikey Madison, Demi Moore, Kumail Nanjiani, Maya Rudolph, Zoe Saldaña, Will Arnett, Priyanka Chopra Jonas, Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Paul Mescal, Gwyneth Paltrow, Rose Byrne, Nicole Kidman, Jimmy Kimmel, Delroy Lindo, Ewan McGregor, Wagner Moura, Pedro Pascal, Bill Pullman, Lewis Pullman, Channing Tatum y Sigourney Weaver. Además, Matt Berry será el locutor.
Todas las nominaciones y categorías de los Oscar 2026
Mejor Película
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Valor sentimental
- Los pecadores
- Train Dreams
Mejor Director
- Chloé Zhao por Hamnet
- Josh Safdie por Marty Supreme
- Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra
- Joachim Trier por Valor sentimental
- Ryan Coogler por Los pecadores
Mejor Actriz Principal
- Emma Stone por Bugonia
- Jessie Buckley por Hamnet
- Rose Byrne por Si pudiera, te daría una patada
- Kate Hudson por Sung Sung Blue
- Renate Reinsve Valor sentimental
Mejor Actor Principal
- Timothée Chalamet por Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio por Una batalla tras otra
- Ethan Hawke por Blue moon
- Michael B. Jordan por Los pecadores
- Wagner Moura por El agente secreto
Mejor Actriz de Reparto
- Elle Fanning por Valor sentimental
- Inga Ibsdotter Lilleaas por Valor sentimental
- Amy Madigan por Weapons
- Wunmi Mosaku por Los pecadores
- Teyana Taylor por Una batalla tras otra
Mejor Actor de Reparto
- Benicio del Toro por Una batalla tras otra
- Jacob Elordi por Frankstein
- Sean Penn por Una batalla tras otra
- Stellan Skarsgård por Valor Sentimental
- Delroy Lindo por Los pecadores
Mejor Casting
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Los pecadores (Sinners)
Mejor Película Internacional
- El agente secreto – Brasil
- Un simple accidente – Francia
- Valor sentimental – Noruega
- Sirat – España
- La voz de Hind – Túnez
Mejor Película de Animación
- Arco
- Elio
- Kpop Demon Hunters
- Little Amelie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Mejor Documental
- The Alabama Solution
- Come See Me in the Good Light
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbor
Mejor Montaje
- F1
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sentimental Value
- Sinners
Mejor Fotografía
- Frankenstein
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Los pecadores
- Sueño de trenes
Mejor Guion Adaptado
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Sueños de trenes (Train Dreams)
Mejor Guion Original
- Blue Moon
- Un simple accidente
- Marty Supreme
- Los Pecadores
Mejor Sonido
- Sirat
- F1
- Frankestein
- Una Batalla tras otra
- Sinners
Mejor Banda Sonora
- Bugonia
- Frankestein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Sinners.
Mejor Canción Original
- Dear Me de Diane Warren: Relentless
- Golden de Kpop Demon Hunters
- I Lied To You de Los pecadores
- Sweet Dreams of Joy de Viva Verdi!
- Train Dreams de Train Dreams
Mejor Diseño de Producción
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Los pecadores
Mejor Diseño de Vestuario
- Avatar Fuego y ceniza
- Marty Supreme
- Hamnet
- Los Pecadores
Mejor Maquillaje y Peluquería
- Frankenstein
- Kokuho
- Los pecadores
- The Smashing Machine
- La hermanastra fea
Mejores Efectos Visuales
- Avatar: Fire And Ash
- F1
- Jurassic World Rebirth
- The Lost Bus
- Sinners
Mejor Corto Ficción
- Butcher’s stain
- A friend of Dorothy
- Jane Austen’s period drama
- The singers
- Two people exchanging saliva
Mejor Corto de Animación
- Butterfly
- Forevergreen
- The girl who cried pearls
- Retirement plan
- The three sisters
Mejor Corto Documental
- All the empty rooms
- Armed only with a camera: the life and death of brent renaud
- Children no more
- The Devil is busy
- Perfectly a sterangeness
Las películas favoritas a los Oscar 2026
La película más nominada de la historia de los Oscar 2026 es Los pecadores (The sinners) con 16 candidaturas, por lo que es la favorita junto a Una batalla tras otra. La española Sirat tiene dos nominaciones, Mejor película de habla no inglesa y Mejor sonido, y tiene posibilidades en esta última categoría.