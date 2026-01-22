La española ‘Sirat’ nominada a dos Premios Oscar 2026

Sirat, dirigida por el cineasta español Oliver Laxe, sigue en la carrera de los premios Oscar 2026, nominada en las categorías de Mejor película internacional y Mejor sonido. El largometraje se ha consolidado como una de las películas más destacadas del cine español e internacional reciente, gracias a un recorrido de premios y nominaciones que ha reforzado su reputación artística y técnica. La cinta producida por Movistar Plus+ (España) y El Deseo (la compañía de Pedro y Agustín Almodóvar) podría sumar ahora dos estatuillas doradas de la Academia de Hollywood a esa lista de galardones.

Una carrera llena de premios

Desde su estreno mundial en el Festival de Cine de Cannes 2025, Sirat obtuvo el Premio del Jurado, uno de los galardones más importantes de la Sección Oficial del certamen, confirmando desde temprano el impacto de la película en el circuito festivalero internacional.

Posteriormente, la película se alzó con el premio a la Mejor banda sonora otorgado por la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles (LAFCA), reconocimiento que premia la música original compuesta por Kangding Ray (David Letellier) por su contribución emocional y sensorial al filme.

En el ámbito europeo, Sirat tuvo un destacado papel en la 38ª edición de los Premios del Cine Europeo (European Film Awards 2026). Aunque no consiguió los cuatro galardones principales a los que estaba nominada, la película fue una de las grandes triunfadoras técnicas de la noche, llevándose cinco premios de dichas categorías, entre las nueve nominaciones con las que partía: Mejor dirección de fotografía (Mauro Herce); Mejor diseño de producción (Laia Ateca); Mejor montaje (Cristóbal Fernández); Mejor diseño de sonido (Yasmina Praderas, Amanda Villavieja y Laia Casanovas) y Mejor dirección de casting (Nadia Acimi, Luís Bértolo y María Rodrigo).

Qué podría dar el Oscar a ‘Sirat’

Este reconocimiento puso de manifiesto la fuerza visual, sonora y técnica de Sirat, destacando aspectos que muchos críticos han elogiado como esenciales para la experiencia cinematográfica de la película.

Además, Sirat ha conseguido numerosas nominaciones en otras grandes citas del cine, lo que subraya su relevancia dentro de la temporada de premios. Para empezar, tiene 11 nominaciones a los premios Goya 2026, incluyendo categorías principales como Mejor película, Mejor dirección, Mejor guion, Mejor fotografía o Mejor banda sonora, entre otras, posicionándose así entre las que más candidaturas acumulan este año.

Sirat también ha cosechado nominaciones en premios internacionales como los Critics’ Choice Awards (premios de la Crítica Cinematográfica), en categorías como Mejor película en lengua extranjera y Mejor sonido, aunque sin victorias aún confirmadas.

De cara a los Oscar, la película fue preseleccionada por la Academia de Hollywood en cinco categorías: Mejor Película Internacional, Mejor Música Original, Mejor Sonido, Mejor Fotografía y Mejor Casting. Finalmente, peleará por la estatuilla en dos de ellas.

Así es ‘Sirat’

Sirat es el cuarto largometraje del cineasta franco-español Oliver Laxe, quien también firma el guion junto a Santiago Fillol. Se trata de una coproducción europea entre España y Francia, con el respaldo de productoras como Movistar Plus+ (España), El Deseo (la compañía de Pedro y Agustín Almodóvar), Los Desertores Films, Uri Films y 4A4 Productions (Francia).

El rodaje se extendió desde mayo hasta julio de 2024, combinando localizaciones en España (Teruel y Zaragoza) y en el desierto del sur de Marruecos, especialmente en zonas cercanas a Errachidia y Erfoud.

La trama sigue a Luis, interpretado por Sergi López, y a su hijo Esteban (Bruno Núñez Arjona), quienes llegan a una rave remota en las montañas del sur de Marruecos para buscar a Mar, la hija mayor de Luis y hermana de Esteban, que ha desaparecido tras asistir a una fiesta similar meses atrás.