Ya es oficial: la plataforma donde podrás ver ‘Sirat’, la película que representará a España en los Oscar 2026

La película Sirat será la que represente a España en los Oscar 2026 y, aunque se estrenó en los cines en junio, todavía se puede ver en algunas salas de nuestro país. Esta original cinta ya lleva recaudados en la taquilla más de 2,5 millones de euros y también ha obtenido unas buenas cifras tras su estreno en Francia donde ya se acerca al millón de euros. Todo un éxito para esta película dirigida por Óliver Laxe que cuenta con guion del propio Laxe y Santiago Fillol. Los dos protagonistas de esta cinta son un padre y un hijo, papeles interpretados por los actores Sergi López y Bruno Núñez, que deciden buscar a su hija y hermana, la cual lleva ya 5 meses desaparecida por las fiestas rave de los desiertos de Marruecos. Además de en algunas salas de cine la película Sirat también está disponible desde el viernes 19 de septiembre en Movistar Plus+.

La película Sirat es una coproducción de España y Francia que se estrenó a nivel mundial en el Festival Internacional de Cine de Cannes de 2025 y fue galardonada con el Premio del Jurado. Una ambiciosa película que ha contado con la productora El Deseo, que es la de los hermanos Agustín y Pedro Almodóvar), Filmes Da Ermida, Uri Films y 4A4 Productions. El rodaje de esta película tuvo lugar de mayo a junio de 2024 en localizaciones como Rambla de Barrachina en Teruel, y otros lugares de Zaragoza y Marruecos. Una película que no se pueden perder los que disfrutan con las ficciones de aventura y suspense con toque radical y extremo.

Sirat es la cinta elegida por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas para representar a España en la categoría de Mejor Película Internacional en los 98 premios Oscar de la Academia de Hollywood, que celebrarán su 98 edición en 2026, tal como anunció el pasado 17 de septiembre el director Pablo Berger en la sede de la Academia de Cine. Las otras dos películas candidatas eran Sorda de Eva Libertad y Romería de Carla Simón.

¿De qué trata la película Sirat?

Esta cinta cuenta la historia de Mar, una joven veinteañera que desaparece en una rave en Marruecos. Una rave es una de esas fiestas de música electrónica que suelen celebrarse de manera clandestina y la familia cuando se entera se da cuenta de que va a ser complicado encontrarla y su padre, Luis, papel que interpreta el conocido actor Sergi López y su hijo pequeño Esteban, se trasladan al desierto marroquí para buscar a Mar.

Luis y Esteban no saben por dónde empezar a buscar porque para ellos este es un mundo totalmente desconocido. Deciden ir repartiendo su foto por todos los sitios por los que pasan hasta que conocen a un grupo de raveros y deciden seguirlos a la que les comentan que será última fiesta que se celebrará en el sur, en el desierto cerca de Mauritania.

Este desesperado padre y su hijo esperan encontrar en esa fiesta a la joven desaparecida, pero allí se toparán con toda una serie de personajes marginales e inadaptados que sufren estoicamente los rigores del desierto y que no se sabe buen si están buscando algo o simplemente están huyendo.

Oliver Laxe rodó esta película en 16 mm y se puede definir como un brillante viaje sensorial a lo desconocido. Tanto Luis como su hijo no entienden cómo funcionan las raves ni la razón por la que esas personas viven de una manera tan extrema durante esas fiestas. Además, este desesperado pare se topa con la inmensidad de un desierto que se convierte en el gran obstáculo para encontrar a Mar. Una especie de road movie que sorprende por su increíble fotografía y por la brillante interpretación del actor Sergi López que da vida a ese padre capaz de todo por encontrar a su hija desaparecida.

El reparto de esta original película

El actor Sergi López interpreta el papel de Luis, el padre de Mar, y el actor Bruno Núñez el de Esteban, el hermano que haría cualquier cosa por encontrar a la joven. También en el reparto de Sirat están los actores Jade Oukid, Tonin Janvier, Stefania Gadda, Richard Bellamy ‘Bigui’ y Joshua Liam Henderson, entre otros. Kangding Ray interpreta el papel de un DJ en un breve cameo.

La película Sirat es una de esas ficciones que hay que ver sí o sí y en las que el espectador se va sumergiendo en una historia compleja pero hipnótica. Laxe una vez más ha sorprendido a todos con esta reflexión sobre la cultura rave, la modernidad, el vacío en el que se encuentran algunas personas en esta sociedad y el poder del amor de una familia, aunque esté totalmente rota. Tendremos que esperar hasta enero de 2026 para saber si esta película española se alza con el codiciado Óscar a Mejor Película Internacional en Los Ángeles.