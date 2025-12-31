El gran clásico de Steven Spielberg que abandona Netflix en 2026: sólo podrás verla hoy

El mundo del streaming nos brindó la posibilidad de vivir en un constante aluvión de novedades fílmicas. Sin embargo, la otra cara de la moneda tiene que ver con la eliminación silenciosa y sistemática todos esos contenidos que caducan dentro de los contratos de distribución plataformas. El abandono de estas historias siempre supone un drama mayúsculo y de hecho, muchas de ellas de la noche a la mañana se quedan sin una ventana online accesible para los espectadores, los cuales deben acudir al formato físico si quieren volver a disfrutar de estos relatos. Hoy ese drama es todavía mayor, pues el adiós definitivo no es otra que una de las grandes obras maestras de Steven Spielberg: Tiburón abandona Netflix.

Adaptando la novela de Peter Benchley y estrenada en 1975, Tiburon sigue siendo a día de hoy uno de esos mitos vivientes dentro de la meca del cine. El leitmotiv del escualo acercándose en la oscuridad del mar permanece (gracias a Spielberg y John Williams) latente en el código genético de la cultura popular. Además de por supuesto, funcionar como una referencia clara en términos de suspense para todo un género de terror que años después, brillaría en los 80, 90 e incluso los 2000. Desgraciadamente, la segunda película que Spielberg logró estrenar en cines tras Loca evasión, abandona Netflix dejando huérfanos a millones de suscriptores que más de medio siglo después, seguían visualizando una y otra vez esta caza aventurera de supervivencia y camaradería en el mar.

Así pues, la despedida del 2025 supone del mismo modo, un punto y final al recorrido de este thriller de culto dentro del abanico de contenidos de Netflix. El cual, este día 1 de enero de 2026 ya no estará en el servicio de streaming. Por suerte, los fans del rey Midas de Hollywood todavía podrán localizarla en otras plataformas como SkyShowtime, Movistar Plus, Disney y Filmin.

La gran película de Spielberg que abandona Netflix

La sinopsis oficial de Tiburón es la siguiente: «En la costa de un pequeño pueblo del este de Estados Unidos, un enorme tiburón blanco ataca a varias personas. Por miedo a los efectos del hecho en el turismo, el alcalde se niega a cerrar las playas y a difundir la noticia. Pero un nuevo ataque del tiburón termina con la vida de un bañista. Cuando el terror se apodera de todos, sólo el jefe de la policía local, un veterano cazador y un oceanógrafo se reúnen para salir al mar y capturar a la temible criatura».

En el elenco principal, el filme tuvo a los intérpretes Roy Scheider, Robert Shaw y Richard Dreyfuss en los papeles protagonistas y a Lorraine Gary, Murray Hamilton y Carl Gottlieb ocupando los roles secundarios.

Una devoradora de la taquilla

Con un presupuesto de 9 millones de dólares, Tiburón logró recaudar en todo el mundo 474 millones. Una salvajada para la época, que la llevó a ser la película más taquillera de la historia hasta 1977, cuando fue superada por la primera entrega de Star Wars.

Tiburón ganó tres premios de la Academia (mejor montaje, banda sonora y sonido), pero donde realmente fue importante para la industria es en que su estreno veraniego, supuso el nacimiento del blockbuster moderno tal y como lo conocemos.